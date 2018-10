Iliana Calabró "feliz" con el inicio del juicio a su exesposo, por la Ruta del dinero K

Fabián Rossi es uno de los 25 imputados, junto a Leo Fariña, Lázaro Báez, Federico Elaskar, entre otros, que tuvieron que sentarse el martes en el banquillo de los acusados por integrar la "Ruta del dinero K" que denunció Jorge Lanata, en Periodismo para todos, en el año 2013.

Todos ellos están imputados por ser parte de una estructura societaria financiera, que entre 2010 y 2013 lavaron 60 millones de dólares.

Iliana Calabró estuvo casada con Fabián Rossi durante 24 años y su matrimonio terminó abrupatamente, luego que ella se enterara de la denuncia que reacía sobre su pareja. Pasados cinco años de ese momento, la mator de las hermanas Calabró se mostró feliz con que haya empezado el juicio que definirá el futuro de su exmarido.

A continuación algunas reflexiones que hizo Iliana este martes en Los ángeles de la mañana, donde es panelista:

"No le perdono que me haya dejado sentarme a contar la verdad, que era la mía. Hace 5 años que espero esto. No tengo relación con él desde que nos divorciamos en 2014, fue una decisión mía. Él respetó mi decisión".

"Tuve que preservarme. Nunca tuvimos grandes discusiones como pareja. En el último tiempo de convivencia hubo muchos conflictos. Yo no soy violenta. Yo lo defendí y había cosas oscuras detrás, no se lo perdono. Mis hijos tienen relación con él", dijo.

"Me enteré de todo por la televisión, él nunca me contó nada. Mi papá (Juan Carlos) lo citó estando convaleciente, y me dolió que frente a mi papá no se haya sincerado, él lo quería como a un hijo", señaló.

"Tiene que hacerse responsable si hizo algo, la justicia lo dirá. Yo quiero que se haga justicia. Lamento que todo haya sido tan extenso el momento, hace mucho tiempo que necesitamos que esto pase. Yo me sentí estafada por él; me siento aliviada que llegue este momento", sostuvo Iliana.

"Mi hermana hizo un mea culpa de exponerse tanto con el tema; a mí me molestaba verla hablando de cadena nacional mientras yo estaba cuidando a mi papá en el hospital", sostuvo sobre Marina.

"Nunca me gustó Fariña, Rossi era un asistente de él. En casa económicamente nunca se notó el cambio, nunca hubo un cambio de vida para nosotros. No sé si tenía una doble vida, las fotos de él con una mujer aparecieron antes, cuando yo estaba en el Bailando", finalizó.

Mirá su descargo: