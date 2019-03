¿Iliana Calabró y Emilio Disi fueron amantes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace pocos días se conmemoró el primer año de la muerte de Emilio Disi, un referente del teatro de comedia en Argentina. Paralelamente, estalló una bomba que reveló el periodista de América TV, Carlos Monti, que tiene al actor como protagonista.

Al parecer, el humorista habría tenido un romance oculto con Iliana Calabró, mientras estaba casado con su mujer Elvira Ferrer, su pareja durante más de 15 años. De hecho, Monti contó que el romance se lo había confirmado la viuda, aunque sin dar el nombre de la tercera en discordia.

"Esto pasó hace 12 años y por lo que ella me dice, duró como 5 años. A ella le llamaba la atención que llamara reiteradamente a su casa y pidiera hablar con Emilio... además me dijo que se le hacía la amiga, le regalaba cosas. Elvira no podía creerlo, especialmente por el tipo de relación que Disi tenía con la familia de esta mujer en cuestión. Hay testigos de todo esto", contó Monti.

RELACIONADAS El exmarido de Iliana Calabró reconoció su doble vida: "Tengo mujer e hijos en Panamá" By Miguel Bardesio El exmarido de Iliana Calabró reconoció su doble vida: "Tengo mujer e hijos en Panamá" El exmarido de Iliana Calabró reconoció su doble vida: "Tengo mujer e hijos en Panamá"

Al tanto de esa versión, el programa Los ángeles de la mañana (LAM) de Eltrece de Buenos Aires fue en busca de Iliana, que se mostró indignada con el rumor y negó tajantemente esa versión.

"Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no lo voy a permitir. Seguramente a Elvira le fueron con un cuento errado, yo ya lo sabía desde hace mucho. Me parece de un mal gusto exquisito hablar de alguien que no se puede defender", se quejó la actriz, en diálogo con LAM.

Sin embargo, Iliana admitió que mantiene una relación distante con la viuda. "Desde hace unos años que me evitaba y la evitaba yo también. No se puede hablar con ella. Yo no me voy a hacer cargo de lo que no es. Esto muy fuerte", cerró.

Mirá la reacción de Iliana cuando fue consultada por LAM: