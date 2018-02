Ignacio Álvarez: "Me considero el más demócrata de todos"

Ignacio Álvarez estuvo en el centro de la polémica carnavalera luego de que la murga La Bohemia lo llamara "Facho Álvarez" y lo definiera como "alcahuete". El episodio determinó que el periodista mencionara el sospechoso emprendimiento turístico de Gustavo "Pato Celeste" Torena en Punta Colorado, director de La Bohemia y se armara debate en las redes sociales.

Ahora, en entrevista con revista Galería, se refirió también al encontronazo. "Más allá de que la murga tiene que criticar, reírse y ser irónica, y por supuesto que los personajes públicos estamos expuestos, hay formas de hacerlo. No sólo no creo que sea muy gracioso, sino que además me pareció insultante. Eso es bajar el nivel", dijo.

Respecto a que lo llamen "Facho Álvarez", añadió: ""La sociedad uruguaya está bastante polarizada. De un bando y del otro al que opina distinto se lo estigmatiza y se lo etiqueta como facho o como foca. Seas supuestamente de derecha o seas supuestamente de izquierda. No pasa con Nacho Álvarez, pasa con todos. Esto habla de nuestra sociedad y del nivel en el que estamos cayendo, donde no se tolera a alguien que piense distinto".

El conductor de Santo y seña y Las cosas en su sitio también se refirió a su rol como periodista. "Tiene que cuestionar y destapar las ollas, sea del gobierno de un palo o del otro. Yo tengo la conciencia tranquila de que no tengo ningún partido, de que no me interesa y de que lo único que pretendo es decir lo que veo, denunciar las cosas que están mal, y que las cosas salgan de la mejor manera".

""Me considero el más demócrata de todos. Puede haber alguien igual de demócrata, pero no más que yo", prosiguió.

Álvarez abordó a sí mismo un tema que a menudo le genera encontronazos en las redes sociales: el