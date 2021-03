Ignacio Álvarez sobre la frase de Blanca Rodríguez: "Me parece un agravio al periodismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Ignacio Álvarez se pronunció sobre la polémica derivada del corte de un móvil de Subrayado desde el 8M luego de que fuera hostigado por las activistas.

En concreto, Álvarez cargó contra la frase de Blanca Rodríguez para argumentar el corte del móvil. "No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos", dijo la conductora de Subrayado.

El conductor de La pecera (Azul FM) opinó que tal comentario "es un agravio a la profesión periodística. Me parece muy grave que lo diga una periodista".

Acto seguido, su compañero Mauro Béttega leyó el descargo de Rodríguez a través de un hilo de Twitter, que puede interpretarse como una marcha atrás en el comentario en vivo. "¿Eso significa que vamos a ir solamente a donde nos reciban bien? Evidentemente, no", escribió Rodríguez.

"Por suerte hace esta aclaración", comentó Álvarez en el programa radial.