Ignacio Álvarez sobre la difusión del video: "Fue una experiencia de m..."

El periodista Ignacio Álvarez fue entrevistado este jueves en Malos pensamientos, donde repasó su vida y su carrera en los medios. En términos políticos se confesó como "opositor; esté quien esté en el gobierno".

Al recordar los años de Zona urbana, dijo que la izquierda lo "sentía aliado". "Me acuerdo una vez que hicimos un informe sobre la corrupción en la Intendencia de Canelones, que era colorada en ese momento, y cuando salimos del canal había un montón de gente aplaudiéndonos por esa denuncia. Al tiempo, el Frente llegó al poder e hicimos una entrevista a Oscar de los Santos por un montón de irregularidades en la Intendencia de Maldonado y había también un montón de gente, pero puteándonos porque nos habíamos metido con el "compañero" De los Santos. Uno sigue haciendo lo mismo. Hay cosas que están mal y las investiga", dijo.

Álvarez dijo que recién descubrió su vocación por el periodismo cursando la carrera de comunicación y por influencia de unos sus docentes, Alejandro Bluth. Su primer trabajo en los medios fue como editor de Daniel Branáa. "Él viajaba y nosotros compaginábamos los materiales", dijo.

El conductor de Santo y seña y Las cosas en su sitio se refirió a la difusión del video íntimo como uno de los momentos más difíciles de su vida pero llamó a reflexionar sobre la doble moral. "Más allá de una experiencia de m..., porque no está bueno que se ventile tu intimidad, es cog... ¿De qué estamos hablando? ¿Estás robando? ¿Estás haciendo algo vergonzoso?"

Orlando Petinatti le preguntó si no consideraba la difusión del video como una "vendetta". "Eso fue un ladrón que entró a mi casa. Un día llegué a mi casa y estaban los patrulleros. Había entrado un ladrón que se llevó unos joyas y un celular viejo que no usaba hacía mucho tiempo. Está claro que si la persona era anónima, el video no salía más. Ahora, si había mala intención o mala leche detrás, no lo sé".

"¿No falta un periodismo que le pegue a peces gordos? ¿No sentís que le pegan a gente que no molesta y a los que realmente hay que agarrar de los pelos no los agarran?", le preguntó Petinatti. Álvarez recordó el informe que hizo con Santo y seña sobre la Aduana de Carmelo. "El Fiscal de corte mandó investigarlo", dijo.