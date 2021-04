¿Quién es Ibai Llanos, el streamer español que hizo enojar a Gustavo López?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“¿Quién es Ibai? ¿6 millones de seguidores tiene? Y a mí que me importa”, dijo enojado el periodista argentino Gustavo López en su programa Un buen momento en radio La Red y criticó a jugadores como Sergio Agüero y Paulo Dybala, entre otros, por participar de un ciclo de entrevistas llamado "Charlando tranquilamente" que lleva adelante el streamer español en su canal de Twitch.

“Precisamente por estos videos es por los que probablemente el Kun Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas”, respondió Ibai en su transmisión. En la tarde de este martes el español participó del programa Fútbol 360, que conduce López, y aclararon la situación.

Antes de continuar con esa polémica, hay que explicar algunas cuestiones de esta nueva era de la comunicación y la importancia de Ibai en este nuevo terreno.

“¿Qué es Twitch?”, respondió burlonamente López junto a sus compañeros cuando uno de los miembros del programa intentaba explicar quién es Ibai.



Twitch es una plataforma propiedad de Amazon mediante la que se pueden realizar transmisiones en vivo. Comenzó utilizándose para mostrar el desarrollo de juegos en línea pero luego creció de tal forma que los contenidos se diversificaron, aunque ese sigue siendo su principal fin.

Una de las nuevas formas de transmisión que tiene trascendencia en Twitch es el IRL, la abreviatura de la expresión In Real Life. En este tipo de transmisiones los streamers charlan de la vida cotidiana con sus seguidores, que participan mediante un chat que dispone la plataforma. En este contexto, también los streamers reaccionan a videos u otros contenidos que comparten desde su pantalla y los comentan con sus seguidores.

Las personas que realizan transmisiones pueden ganar dinero por suscripciones a su canal (ganan un 50% del total, el resto es para la plataforma), ingresos por publicidades que se muestran durante la transmisión o mediante donaciones que realizan los seguidores, que van completamente al bolsillo de quien transmite. Es usual ver que un streamer tenga una publicación en su pantalla que explique cuál será el fin del dinero que está acumulando.



¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un streamer español de 25 años que triunfa en Twitch y es uno de los referentes de esta escena en español junto a otros como AuronPlay, TheGrefg, Rubius o Coscu. Comenzó su carrera como relator de E Sports pero luego se consolidó como creador de contenidos.

El canal de Twitch de Ibai, mediante el que realiza usualmente sus vivos, está a punto de alcanzar las 6 millones de suscripciones. En YouTube, donde suelen subir recortes de sus transmisiones en Twitch, cuenta también con 6 millones de seguidores.

En 2020 tuvo un gran crecimiento y trascendió el ambiente de Twitch al realizar transmisiones con jugadores de fútbol como Sergio Agüero, Neymar Junior, Thibat Curtois y Facundo Campazzo, entre otros.

En los últimos meses Ibai estrenó un nuevo contenido llamado “Charlando tranquilamente” en el que realiza entrevistas distendidas con distintas personalidades. Hasta el momento se han realizado 11 entregas y cuatro fueron con jugadores: Sergio Agüero, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Paulo Dybala. Esto, en especial la presencia de los argentinos, hizo enojar a Gustavo López.



La pelea López-Ibai

Tras la aparición de Dybala en esa sección, el periodista Gustavo López hizo público su enojo contra los jugadores y de paso contra los streamers en la tarde del viernes en su programa de radio.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Está de moda hablar con Ibai. Yo lo llamé a Agüero para hablar y me dijo: ‘ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer’”, expresó molesto López.

“’Ya la vamos a hacer’, me dijo, pero me ganó Ibai. ¡Ibai me ganó! Me gana Ibai, me tengo que retirar”, agregó, y dejó ver un choque entre dos épocas de la comunicación que todavía en muchos casos no hacen sinergia.

“Si vos me decís que yo en vez de hacer siete horas de aire, 2 horas en radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número uno de deportes, volver acá a hacer tres horas, 23 puntos, y soy un boludo; e Ibai por estar al pedo en la casa tiene 6 millones de seguidores y es un número uno, ¡me voy!”, continuó López.

Fueron varios los miembros de la comunidad streamer que respondieron a los dichos de López y las declaraciones fueron tendencia en redes sociales rápidamente. Ibai las escuchó mientras transmitía en directo en su canal y respondió: “La verdad Gustavo López, no le conozco de nada, desde aquí un saludo a ti y a toda la radio argentina. Honestamente no tengo nada contra ustedes. Precisamente por estos videos es por los que probablemente el Kun Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas”.

"Gustavo López":

Por la respuesta de @IbaiLlanos a sus comentarios pic.twitter.com/2Itmb0i7tO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2021

Luego el streamer dio una explicación de cómo fue su proceso: “Yo decidí dedicarme a hacer directos fichándome por G2 (un equipo de E Sports). Empecé a tener un montón de gente viéndome los directos que nunca había hecho y los jugadores se empezaron a interesar en este mundillo porque ellos me seguían antes que a mí. Por eso quieren venir a mi canal o a jugar conmigo, porque la pasarán mejor que en un programa como el suyo. Yo no les meto ningún tipo de presión ni les he pagado nada”.

En la tarde de este lunes Ibai participó del programa Fútbol 360, que conduce López por ESPN. A su vez el streamer transmitió la participación mediante su canal de Twitch y tuvo un promedio de 150 mil personas durante la entrevista.

"Yo me divierto, hago un show radial", dijo López y explicó sus dichos. "Cuando llegúe a mi casa me retaron mis hijos; yo no critiqué a Ibai, critiqué a los jugadores", dijo.

Luego ambos hablaron durante varios minutos en una charla que tuvo momentos de calma y otros de tensión. López pidió disculpas, expresó que no fue nada personal e incluso invitó a comer un asado al español si llega a visitar Argentina. Ibai, sin tanto cariño, aceptó las disculpas pero respondió con evasivas.