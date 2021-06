Horacio Cabak se fue de "Polémica en el bar": "No hubo respeto, no hay códigos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horacio Cabak no encuentra tranquilidad. Desde que tuvo coronavirus y una internación complicada, y luego se separó de su pareja luego de que esta le descubriera chats que probaban infidelidades, el periodista atraviesa su momento de mayor exposición que, ahora, suma un nuevo pico alto: su salida de Polémica en el bar.

El panelista del programa que conduce Mariano Iúdica avisó en Twitter que no continuaría en el clásico formato de Gerardo Sofovich, que en Uruguay tiene su versión local con Jorge Piñeyrúa, Álvaro Navia y equipo. "Adiós, Polémica en el bar. Gracias por todo", escribió Cabak en su cuenta.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

De inmediato, la prensa argentina dio cuenta de su renuncia al ciclo del canal América, pero Cabak rápidamente salió al cruce y aseguró que no fue él el que dio un paso al costado. "No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple", continuó en la red social.

Sus últimas semanas en Polémica habían sido turbulentas. Iúdica le ofreció unos días de descanso luego de que explotara mediáticamente su separación, pero él no aceptó; tampoco quiso hablar de su situación personal en el programa, aunque tuvo algunos roces al aire con sus compañeros. Sin embargo, poco después fue invitado a PH en un canal de la competencia, Telefe, y sí se explayó sobre su situación actual, lo que generó una fuerte controversia en la vecina orilla.



En un informe realizado en eltrece incluso cuestionaron si, cuando hay dinero en el medio, Cabak sí acepta hablar de su vida privada.



El hecho también generó tensiones en la interna de Polémica en el bar, donde le reclamaron por la medida legal que dispuso para evitar que los medios hablaran de su separación.

Consultado por la salida de Cabak del programa, Iúdica dijo a Paparazzi: "Se sentó con Gustavo Sofovich. Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus. Él no estaba cómodo últimamente".



Este viernes, el productor Gustavo Sofovich estuvo en Los Ángeles de la mañana para hablar de esta situación, y sus declaraciones no cayeron en gracia al principal involucrado, que siguió manifestando sus molestias en Twitter. "Cuando el que te pega se enoja con vos porque le hiciste doler la mano", "Cuando te echan por teléfono y sin causa", "Cuando planteás que estas harto de que hagan de tu vida privada un reality show" o "Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo", fueron algunos de los comentarios que lanzó.

Las reacciones de Cabak fueron acompañadas de diferentes imágenes en las que se podían leer frases de Sofovich en los gráficos de la pantalla. En la entrevista con LAM, él aseguró que está muy dolido con lo que sucedió y opinó que Horacio "se suicidó mediáticamente en Polémica en el bar". "La situación no daba para más", afirmó.