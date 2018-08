La hora de hacer las confesiones

Cómo le gusta a los famosos andar haciendo confesiones. Unas que, además, hacen que terminen mal paradas algunas de ellas. Aunque bueno, ellas se lo buscan.

Es que esta semana me llamó poderosamente la atención que Nicole Neumann anduviese ventilando su intimidad. Es que hay que reconocer que nos hemos enterado de lo que ella ha querido que sepamos y no más. Por más chimenteros que haya en Argentina, la vida de la Nicole parece oculta para todos mientras ella da la apariencia de mujer de familia tranquila y dedicada a sus hijas.

Claro que todo se fue al garete cuando fue consultada por Alessandra Rampolla y Jey Mammon por sus gustos sexuales (cómo les gusta saber de sexo a los chimenteros) donde contó, por ejemplo, que le importa el tamaño —“yo no ando con chiquitas”, dijo—, que tenía juguetes sexuales y que se ha disfrazado de enfermera.

—¿Para qué quiero saber este tipo de información?, me dijo mi amiga Irene cuando la llamé para contarle, esta vez yo, la primicia.

—Mirá, la Nicole ya no me interesa, me dijo Irene. Ya estoy para otro target, me enchufó.

Así me contó que Karina Jelinek volvió del ostracismo autoimpuesto. Y según me contó mi amiga, anduvo unos meses por Ibiza y que estuvo en Londres donde estudio algo de inglés, pero no quiso demostrar sus conocimientos para que no se rían de ella.

—¿Quién se va a reír de la Jelinek?, pregunté.

Mirá, me dijo Irene, la verdad es que no se necesita mucho para eso, y ella misma se encarga de enterrarse. Porque estuvo los otros días en uno de esos programas de chimentos donde dijo que estuvo en París y que había ido a algunos museos para estar cerca de la cultura.

¿A cuál fuiste?, le preguntaron. A lo que la morocha respondió que había ido al de Louis Vuitton. Solo resta saber si la morocha quiso decir que fue al Louvre, o que se fue a vichar carteras.