Lo hizo de nuevo: Alfredo Casero minimizó éxito de Uruguay frente a coronavirus en La noche de Mirtha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alfredo Casero fue uno de los invitados de este sábado de La noche de Mirtha. Con el tema excluyente de la pandemia, el actor argentino y el resto de los invitados abordaron los diferentes escenarios posibles para enfrentar al coronavirus.

Luego de que otro de los invitados mencionara el caso uruguayo, Casero tomó la palabra para (otra vez) relativizar el logro del país frente a la pandemia. "Me hablan de Uruguay... Lo dije y se enojan los uruguayos pero es la verdad. Hay más gente en (la estación) Constitución a la tarde que gente caminando en este momento en Montevideo", dijo en el programa que una vez más estuvo comandado por Juana Viale.

"Tenemos una cantidad de gente y una cantidad de gente una al lado de la otra que no se da en otros países del mundo", complementó Casero sobre Argentina.



El actor y humorista contó además que va a volver a producir "Cha, cha, cha", el programa de humor que lo catapultó. Aunque lo hará en un formato diferente: desde su propia casa, donde está montando un estudio de TV casero.

"Vivo en una casa con un campito de cinco hectáreas. Tengo la suerte, que en realidad no es suerte porque me rompí laburando, de poder estar ahí. Pienso que debo volver a hacer lo mío, pero... ¿en dónde?", reflexionó, y contó que así decidió hacer un programa de televisión.

Ahora hice una carpa que tiene 10 metros por 10 metros, un laburo de locos, y ahí estoy construyendo un estudio de tele en el medio del campo", explicó.



"Me pareció bárbaro empezar a producir de la nada. Voy a hacer un programa que no sé dónde lo va a ver la gente, ni cómo lo voy a llevar a cabo. Hago todo esto gratis porque si me tengo que ir de este mundo, lo voy a hacer ladrando y mordiendo", afirmó Casero.

Mirá el programa (el comentario sobre Uruguay se produce en el minuto 1:13:50).