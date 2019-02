La historia de amor de Charly San Martín, el "profe" uruguayo de las diosas argentinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bailarín uruguayo, que se convirtió en el profesor de baile de las diosas argentinas, aprovechó el día de San Valentín para presentar en las redes sociales a su amor. Se trata del diplomático español Jorge Noval Álvarez, que posee una reconocida carrera tras sus pasos por la embajada española en Kiev ((Ucrania), el Consulado de Caracas (Venezuela) y embajada de Angola, para recalar finalmente en Buenos Aires, donde conoció al artista uruguayo nacido en Punta del Este.

"Love is in the air. ¡Feliz San Valentín! ¡Nada más lindo que estar enamorado! ¿Ustedes están enamorado? Quiero que me cuenten cosas que los enamoran", escribió Charly en su cuenta de Instagram, que posteó una secuencia de fotos junto a su pareja.

Charly se lució durante la temporada verano brindando con sus clases de zumba en distintos eventos organizados en Punta del Este, donde participaron varias famosas como Pampita, Nicole Neumann, Floppy Tesouro y Barby Franco.

San Martín llegó a Buenos Aires, en 2008, donde participó de la primera edición del Patinando por un sueño. En esa ocasión fue soñador de la paraguaya Dallys Ferreira. Después de esa experiencia, Charly se consolidó como profesor de baile y muchas diosas empezaron a recomendarlo en las redes sociales para convertirse en un referente entre las famosas.