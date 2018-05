El hijo de Wolf preguntó por "la rubia" y era la novia de su mamá

Estuvieron justos al aire en Mundo cruel (Canal 10), con el licenciado en la conducción y ella como panelista. Ambos recordaron esa etapa y las transformaciones que vivió hasta estos días, que la tiene como flamante esposa de Agustina Zuasnábar.

A propósito, Wolf sorprendió a la audiencia de Malos pensamientos con una anécdota sobre la manera en que su hijo de 19 años, Dani, conoció a Agustina.

"El día que salimos con Agustina por primera vez le conté a mi hijo que iba a festejar el cumpleaños de ella y dije dónde iba a estar", empezó Patricia, que nunca imaginó que Dani fuera a visitarla de sorpresa.

La panelista contó que aún no le había dicho a su hijo sobre su relación con Zuasnábar. Por eso el joven le comentó: "Che mamá, qué linda que es la rubia'. Lo miré a la cara y le dije 'no'. Dani no entendió por qué reaccioné así pero después, al tiempo, le conté y le expliqué", reveló la morocha en una charla sin red en Malos pensamientos.

Finalmente, Wolf aclaró que su hijo entendió su relación con "la rubia" y ahora se llevan "muy bien". "Toda mi familia quiere a Agustina", indicó la modelo.

