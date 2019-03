El hijo de Emilio Disi habló de la polémica herencia de su padre: "Solo me quedó un auto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones de Elvira Ferrer, última pareja del fallecido Emilio Disi, generaron mucho revuelo. Según reveló en el programa Pamela a la Tarde, el actor le reveló antes de morir que había tenido un romance con Iliana Calabró.

Los dichos de Ferrer enfurecieron a Calabrò y su entorno, quienes estarìa preparando una demanda contra la viuda del actor.

Pero también sumó su voz Emiliano Parada, hijo del artista: "Creo que Iliana Calabró fue un poquito más que una canita al aire". Aunque también subrayó que deberían "dejarlo un poco tranquilo" a Emilio, su padre.

En Intrusos, Parada criticó duramente a Elvira Ferrer. Dijo que la mujer querìa "alejarlo de la familia" y contó que la mujer quiso casarse en los últimos momentos de Disi, cuando estaba inconsciente.

"Estábamos en el sanatorio y me dijo que se iba a casar y que quería que yo fuera el testigo. El médico avisó que yo tenía que dar el consentimiento. Ya había llevado a una persona para que los casara. Cuando le dije que no, se armó lío, con gritos y llantos. Pero mi primo le dijo que Emilio no se quería casar… ¿por qué te vas a casar ahora?", contó.

Además, reveló un polémico costado de la herencia del capocómico, fallecido el año pasado. "Hay unos abogados investigando bien lo que pasó porque no apareció nada. De la herencia de mi padre no hay nada, no sabemos dónde están sus bienes. No hay departamentos ni dinero". En ese sentido, el hijo del actor concluyó: "Ya no es un tema monetario, sino de querer saber qué pasó. A mí solo me quedó un auto", dijo.

Según Parada, Disi cobraba hasta 500 mil dólares por cada uno de los sketch en el programa de Susana Giménez, por lo que dudaba que haya muerto sin bienes.

"Las propiedades que estaban a nombre de Emilio cambiaron a nombre de Elvira. Con ella no tengo diálogo", dijo en Incorrectas.