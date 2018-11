El hijo de Christopher Reeve recordó el calvario que vivió su padre

El legendario actor que dio vida a Superman pasó por momentos de depresión tras quedar tetrapléjico, pero a su vez recaudó cientos de millones para investigaciones que han logrado avances médicos históricos.



Y en estos días el tema volvió a ser noticia: semanas atrás, Jered Chinnock, un chico estadounidense de 29 años que quedó parapléjico en 2013, entró en la historia de la medicina al ser capaz de caminar 100 metros con un andador, y un tratamiento pionero denominado estimulación epidural.

También ese día el grupo de la neurocirujana Susan Harkema, de la Universidad de Louisville (en Estados Unidos) publicó que dos de sus pacientes parapléjicos también habían logrado dar unos pasos gracias a rehabilitación y estimulación eléctrica continua.

Estos enormes pasos de la medicina acapararon los titulares y una de las personas que se sumó al festejo fue Matthew Reeve, hijo mayor del actor estadounidense Christopher Reeve, quien quedó tetrapléjico a los 42 años, por una caída de caballo durante una competición hípica.

Christopher Reeve, fallecido en 2004, pasó de ser el hombre que encarnaba a Superman a convertirse en una de las voces más fuertes en favor de la investigación con células madre, y en un ejemplo de heroicidad, al negarse a rendirse ante su condición de inválido.

"Él estaría exultante", afirmó su hijo mayor respecto al avance médico. "Cuando se dañó le dijeron: 'Esta es tu silla de ruedas, acostúmbrate a ella. No volverás a recuperar el movimiento'. Nadie a quien le ocurra hoy en día debería escuchar esas palabras, porque no son verdad.", agregó el guionista de 39 años, al periódico The Daily Mail.

"Entonces no se creía que una lesión de este tipo tuviera cura, pero mi padre tenía esperanza y trabajó arduamente para recaudar fondos para la investigación", cuenta Reeve sobre su progenitor, quien consiguió recaudar cerca de 142 millones de dólares para la investigación médica, por medio de la fundación que llevaba su nombre. "Él solía decir: 'Queremos encontrar una cura, así que hagámoslo".

La Fundación Christopher y Dana Reeve se dedicó desde su fundación en 1982 a la investigación médica y a la mejora de calidad de vida para las personas con parálisis.

Chistopher Reeve y una dura lucha

El guionista tenía 15 años cuando su padre tuvo el accidente en 1995. "Sabíamos que su vida estaba en peligro, así que fuimos a verlo de inmediato", recuerda. "Su lesión era de las más severas, estaba tetrapléjico, necesitaba respiración asistida y cuidados las 24 horas", agregó el artista.

"Al principio mi padre estuvo deprimido, el accidente lo golpeó muy fuerte porque él solía ser un hombre muy activo", cuenta. "Sin embargo, él eligió utilizar lo que le había pasado para ponerle cara a un campo de investigación y a una comunidad que no le interesaba tener una voz pública, lo que trajo mayor conciencia sobre el tema".

Sobre la vida del actor tras el accidente, su hijo afirma que "quería continuar estando presente como esposo y como padre". "Mi hermano menor Will tenía tres años en el momento del accidente y mi papá le enseñó a montar en bicicleta simplemente dándole instrucciones", dice.

Chistopher Reeve en el papel que lo llenó de popularidad.

"Él mantuvo su magnetismo, era encantador, gracioso y activo socialmente. Nunca dejó de pelear para conseguir fondos para la investigación. Es un honor continuar con el trabajo que él inició", remata el hijo.