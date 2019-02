Hija de Omar Gutiérrez y su interna familiar: "Mi hermana tiene mi edad pero otra madre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tamara Gutiérrez, hija del conductor Omar Gutiérrez fallecido en setiembre, tuvo su primera aparición televisiva. Ocurrió en el programa Algo Contigo, donde habló sobre el recuerdo de su padre, la parodia de carnaval que lo homenajea, y su vínculo con los medios. La nota transcurrió por los carriles tradicionales hasta que la entrevistada formuló una revelación que sorprendió al panel.

El conductor Luis Alberto Carballo quiso saber si ella se había sentido "ninguneada" por los medios de comunicación luego del fallecimiento de su padre. Tamara no lo dudó: "Eso me pasó", contestó. Según la entrevistada, tras la muerte de Omar Gutiérrez muchos medios solo hicieron mención a su otra hija, lo que molestaba especialmente a la mamá de Tamara.

"Ella sabe la historia de amor que tuvo con mi padre. Fue complicado para ella que yo no aparezca en ningún lado después que pasó con mi padre", expresó la joven.

Al buscar los motivos de haber sido "ninguneada", arriesgó que pudo haber sido "intencional porque para la tele es mejor mostrar 'el matrimonio'": "Capaz que no quedaba bien decir que somos dos hermanas de la misma edad y no tenemos la misma madre. Es algo natural, pero capaz que eso no se quiere decir por un tema de imagen".

Tamara se refería a Clara, su hermana que tiene su misma edad pero es hija de otra madre. Clara trabajaba en la producción del programa radial Pipí Cucú (Radio Nacional) junto a Omar y ahora continúa al frente de la conducción. Tamara, en tanto, también trabaja en los medios pero detrás de cámara. Actualmente cumple funciones en la empresa Tenfield.