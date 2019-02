La hija de Natacha Jaitt habló de la muerte de su madre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antonella Olivera Jaitt, la hija mayor de Natacha Jaitt , quien se encontraba en Brasil con su tío Ulises y amigos al enterarse de la muerte de su mamá, volcó su dolor en las redes, donde además prometió buscar "la verdad" sobre lo acontecido.

"Estoy destruida, solo pido un poco de humanidad al respecto, necesito despedir a mimadre como es debido", escribió en principio Antonella en su cuenta de Instagram. "Voy a investigar a fondo la muerte de mi madre y voy a llegar a la verdad", agregó.

Horas más tarde, la joven de 21 años le dedicó unas emotivas palabras a su madre. "El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte. Gracias por ser mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que aunque estuviera lejos siempre tenía, por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir, por tratarme como reina, secar mis lágrimas en tiempos de tristeza y por enseñarme tantas cosas de la vida", expresó Antonella, y reiteró su

necesidad de saber qué le ocurrió a su madre.

"No voy a parar hasta descubrir toda la verdad , te juro vas a descansar en paz", concluyó la joven.

Natacha Jaitt murió a los 41 años por una "falla multiorgánica", según los resultados de la autopsia. Fuentes de la investigación indicaron al dairio La Nación de Buenos Aires que los peritos pudieron determinar que la muerte se produjo entre 12 y 18 horas antes de la autopsia, es decir, en la noche del viernes o madrugada del sábado, producto de una falla cardiorespiratoria.