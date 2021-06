La hija de Luis Miguel rompió el silencio sobre la serie de Netflix: su duro descargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo pasado terminó la segunda temporada de Luis Miguel. La serie en Netflix, con el anuncio de que habrá una tercera y última tanda de capítulos. El episodio hizo foco, sobre todo, en la relación de los personajes de Michelle y Mauricio Ambrosi, hija y mánager y mejor amigo del cantante, respectivamente, y en cómo el Sol de México se enteró de este vínculo que interpretó como una traición.

El affaire está basado en una relación que supuestamente existió en la realidad entre Michelle Salas (en la serie, interpretada por la argentina Macarena Achaga) y Alejandro Asensi, exrepresentante y ex amigo íntimo de Luis Miguel. Salas tenía 19 años en ese entonces; Asensi, 20 más.

En el octavo y último episodio de la temporada 2, la serie mostró una escapada romántica entre Michelle y Mauricio (Fernando Guallar) a Madrid, con escenas de alto voltaje que incluyeron un desnudo de la actriz. Las imágenes sorprendieron en tanto refieren a la hija del artista que, se sabe, figura como productor ejecutivo de la ficción y por tanto autoriza todo lo que llega a verse en Netflix.



Días después del estreno del capítulo final, la verdadera Michelle Salas rompió el silencio y utilizó su cuenta de Instagram para expresarse largo y tendido sobre el retrato que la serie hizo de ella.

“Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso que es algo que a veces cuesta trabajo”, comenzó su extenso descargo.



“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas”, dijo.

Salas aseguró que este es un tema delicado para ella ya que se trata de "mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera". En esa línea, aclaró que "no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta".



"Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de la historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia", afirmó.

A continuación, Salas agradeció el apoyo y el cariño recibidos y dijo que elegía pasar la página de este capítulo. A la vez, su hermana Camila Valero y su madre Stephanie Salas publicaron mensajes en sus cuentas de Instagram, para complementar este discurso y criticar a la serie por explotar la intimidad de alguien con fines comerciales.