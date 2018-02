La hija de Kurt Cobain se animó a cantar y mostró su talento en las redes

"Lo que se hereda no se roba" y "de tal palo tal astilla", dos frases conocidas que vienen al caso: Frances Bean Cobain, hija de Kurt Cobain y Courtney Love, demostró que la sangre tira y que tiene, como sus padres, una voz increíble. Subió un video a su cuenta de Instagram interpretando una versión a capella de "Hallelujah", de Leonard Cohen, y con más de 350 mil reproducciones y 90 mil me gusta, no ha hecho más que cosechar halagos de quienes llegan al video.

🌵🐲 Una publicación compartida de Frances Bean Cobain (@space_witch666) el Ene 30, 2018 at 2:35 PST

Frances Bean Cobain, que ahora tiene 25 años, fue la única hija del líder de Nirvana con Love, y a diferencia de sus padres músicos, emprendió una carrera por el camino de las artes plásticas. En algún momento se rumoreó que podría comenzar una carrera en el cine como Bella en Crepúsculo, pero la artista decidió seguir su camino por fuera de las cámaras.