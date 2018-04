Las hermanas de Diego Maradona hundieron a Dalma y a Gianinna: "Solo les importa la plata"

Lili, Kity y Ana Maradona se presentaron este miércoles en Intrusos para dar testimonio sobre la tormentosa historia familia del exfutbolista argentino, enfrentado judicialmente con su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna.

Las tres hermanas aseguran que decidieron contar su versión de los hechos y tiraron munición pesada contra Villafañe y las dos hijas.



Contaron que Claudia Villafañe fue la que no le permitió durante años a su marido que reconociera a Diego Junior, el hijo extramatrimonial que tuvo con Cristiana Sinagra, y que a raíz de eso, el exfutbolista sufrió muchísimo tiempo por la situación.

"Claudia le decía a Diego que si él lo reconocía, iba a perder vínculo con sus hijas. Pero en las Navidades Diego lloraba y no sabías por qué. Iba a brindar al fondo de mi casa y yo sabía que era por ese hijo que él extrañaba. Diego siempre tuvo ganas de reconocer a Diego Junior", afirmó Kity.



"Delante de Diego, Claudia era otra persona. Ella era muy interesada en el dinero, pedile un riñón que te lo dona, pero dinero no. Ella siempre cuidó la plata para ella y no para Diego. Hasta le cortó la cobertura médica a Don Diego, dijo que no había plata. Cuando Diego estaba quebrado en Cuba, ella compraba departamentos en Miami", confesaron tres de las cinco hermanas de Maradona.

Por último, las hermanas explicaron que no tienen ningún tipo de vínculo con Dalma y Gianinna, ya que después de que murió su padre hace tres años, no volvieron a ver a las jóvenes. "Yo creo que las chicas son iguales a la mamá, les importa más la plata que el padre", finalizó indignada Lili.