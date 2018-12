Hermana de Nicole Neumann presentó demanda a la Justicia por acoso

La semana pasada, Geraldine Neumann expresó en las redes sociales que trabajar con el conductor y cocinero Ariel Rodríguez Palacios en el programa Qué mañana (Canal 9 de Buenos Aires) fue un calvario para ella por el "maltrato psicológico" y "abuso de poder" que vivió; y ahora la modelo decidió dar un paso más y llegar hasta la Justicia.

Neumann se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia (UFEM) y realizó allí su denuncia contra el cocinero, según confirmó la modelo a diario La Nación de Buenos Aires. "La acusación es por maltrato y abuso de poder y todas los malos momentos vividos con todo su doble sentido constante", señaló respecto a la presentación judicial.

Asimismo aseguró que presentó la denuncia sola, pero que cualquier otra persona puede hacerlo. Recordemos que fueron varias las figuras que salieron a apoyarla luego de que ella hablara sobre su experiencia laboral con Rodríguez Palacios como Noelia Marzol y la exlocutora del programa Silvina Gualteri, quien también le había dicho a La Nación que estaba analizando hacer una denuncia contra el cocinero ante la Justicia.

Neumann había asegurado días atrás que no había hablado antes porque ella trataba de "mantener un perfil bajo" en su carrera, pero consideraba que ahora había llegado el momento de que se terminara "el maltrato psicológico" y el "abuso de poder", tras la movilización que había generado en el ambiente la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés."Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando

con Ariel Rodríguez Palacios", había remarcado la modelo.

Luego de que Neumann hiciera esta acusación contra él, el cocinero hizo un breve descargo en su programa en elnueve:"Yo sé -y vos también sabes [haciendo referencia al televidente]-, que se hablaron cosas de mí que no están muy buenas y me parece que un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá y un papá que me inculcaron respetar a las personas. Lo mismo hago con mis hijos y creo

que eso es lo más importante". Luego de estas palabras, prefirió no hablar más al respecto.