Hermana de Maradona criticó a Dalma y Gianina: "¿Cuándo vinieron a verlo?"

La muerte de Diego Maradona no allanó las diferencias en el seno de su familia. Al contrario: parece que la grieta entre "los Maradona" no hace otra cosa que crecer.

Ana Maradona, una de las hermanas del exfutbolista fallecido el 25 de noviembre, cargó ahora contra Dalma y Gianina, las hijas mayores del exdeportista con su primera esposa Claudia Villafañe.

“(Diego) estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”, dijo la mujer en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

“Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada sino fuera por su padre, si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”, continuó en referencia a Dalma y Gianina.

Ana Maradona también enfrentó las versiones manejadas por Yanina Latorre según las cuales las hermanas del exfutbolista vivían de Maradona. Incluso, Latorre dijo que una de las hermanas cobró hasta 100.000 pesos argentinos (1.200 dólares) por cuidar un fin de semana de Diego.

"“Quiero aclarar que esa señora (Latorre) que está hablando no sabe nada. Ella está mandada por las hijas de mi hermano. Que se calle, que me deje hablar, irrespetuosa como sigue siendo. ¿Qué yo cobraba por estar con mi hermano? ¿de dónde sacó eso? Que lo compruebe”, dijo Ana Maradona.

“Yo jamás recibí dinero, sino tendríamos que tener aunque sea un aire (acondicionado), no deber expensas, como tenemos deudas. Mis hijos y los hijos de mis hermanas no viven de Diego. Él era generoso, nos regalaba algo, nosotros no vivimos de él nunca, jamás”, explicó Ana. “Que se quede callada y que no nos entierre a nosotros. Encima del dolor que tenemos, porque nosotros sí que tenemos dolor, no ellos por el testamento. El dinero nunca nos interesó”, agregó.