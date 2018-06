Heber Vera analiza los looks del Mundial

Vera estimó que los futbolistas hoy son los principales referentes de la moda masculina.

El destacado estilista Heber Vera analizó los looks presentados hasta el momento en el Mundial de Rusia 2018. Elogió a Neymar, quien presentó un rubio intenso en su estreno con la selección de Brasil.

"Mejoró su color. Antes era un zorrillo. Ahora tiene una maravilla de color. Nos sorprendió como algo positivo. Porque en las latitudes nuestras es difícil lograr esos colores platinados", aseguró Vera entrevistado por Punto Cero (Radio Cero) entrevistado por Martín Duarte y Alicia Garateguy.

El peluquero uruguayo es responsable del look de Martín Cáceres. Confesó que le pidió platinarse el pelo aunque luego no se decidió. "Su look es el de halcón escondido. Tiene la parte baja pelada y el resto que tapa", describió.