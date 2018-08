1- Ya van 40 años de esta fiesta. ¿Se imaginó que iba a ser tan perdurable?



—Siempre me consideré alguien a quien le gusta la música. Pero parece mentira, antes lo que pasaba hace 40 años parecía cosa de los padres. No me imaginé que algo que hice se mantuviera por tantos años.

2- ¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar esta noche?



—Es imposible resumir toda esa cantidad de años de la música y tengo setecientas mil canciones. No hay canciones que tienen que estar, porque la nostalgia se hizo algo personal. Soy un convencido que cada uno tiene su propia playlist que lo transporta a otra época y eso es el alma de esta fiesta. Recordar cómo se bailaba, por un ratito.

3- ¿Cuál considera como el legado de esta fiesta?



—El legado, simplemente, creo que a los uruguayos nos tratan de tipos aburridos, grises y una fecha al año nos ponemos nostálgicos, con ganas de bailar, divertirnos y se contagió todo el Uruguay con eso. Di el puntapié inicial, le puse una fecha y la gente la adoptó, y si bien ya no tiene que ver con la original, ahora hay nostalgia para todo tipo de música.