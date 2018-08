No hay celos si no hay relación

Las celebridades tienden a ponerse nerviosas cuando tienen que presentar a sus parejas. Claro que con las redes sociales, los programas de chimentos y los panelistas de diversos programas, cada día es más difícil andar ocultando un romance.

Aunque hay una relación que me tiene enganchada, como si se tratara de una telenovela. Y es que justamente ellos son los protagonistas de la telenovela tanto frente como detrás de cámaras. Me refiero a Agustín Casanova y Ángela Torres.

Juntos en la pantalla son un fuego, tanto que estoy segura que se cambió la trama de la historia para que Simona (Torres) termine con Dante (Casanova) y no con Romeo (Gastón Soffritti) como, daban a entender, iba a ser el desenlace final.

Aunque esa relación que muestran en pantalla, y que sus seguidores están seguros que tienen detrás también, no ha terminado de concretarse. Por ahora.

Esta semana ambos estuvieron en un programa de televisión que conduce Guido Kaczka y, según me contó mi amiga Irene, hubo elogios para el cantante y actor uruguayo.

Es que Casanova fue invitado a pasear por una pasarela y Rocío Marengo, una de las panelistas no le quitó los ojos de encima. Entonces el conductor le dijo: “se nota que te gusta”, a lo que la mediática si bien no lo negó dijo: “bueno, no está mal”.

Enseguida Marengo le pidió perdón a Torres, a lo que la joven respondió con humor: “¿Por qué me pide perdón?”.

“No, porque yo no sé las relaciones”, le contestó Marengo, quien, desde el primer momento quiso sacarle alguna confesión a la preciosa pareja.

Y Marengo no es la única que cree que es más que un rumor. Por lo visto hasta la madre de Casanova lo cree así, y según publicó el cantante, ya la trata de “nuera” a Torres.

Hay gente que se cree que las telenovelas son la verdad, pero también hay muchos casos de parejas que comenzaron haciendo ficción y terminaron como parejas en serio.