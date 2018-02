Harvey Weinstein le iniciaría acciones legales a Uma Thurman

"He aprendido a no hablar cuando estoy muy enojada porque puedo arrepentirme de lo que digo. Cuando esté preparada les contaré lo que tengo que decir", adelantaba Uma Thurman en una alfombra roja en noviembre del año pasado. Finalmente, hace unos días, la actriz rompió el silencio y eligió a The New York Times como espacio para narrar su propia experiencia con Harvey Weinstein , acusado de abuso y acoso sexual por decenas de mujeres de la industria de Hollywood.

El testimonio de Thurman resonó fuerte y Ben Brafman, abogado del magnate, emitió velozmente un comunicado mediante el cual se anunciaba que Weinstein está contemplando iniciarle acciones legales a la protagonista de Kill Bill: la venganza, alegando que sus acusaciones son completamente falsas, un modus operandi que el ex-Miramax ya viene poniendo en práctica.

"El Señor Weinstein sabe que hizo una movida rara con la Sra. Thurman hace 25 años por la cual se disculpó (...), ¿por qué ahora ella dibuja todo lo sucedido para incluir falsas acusaciones de un intento de abuso? Es un misterio para Weinstein y para sus abogados. La declaración de la Sra. Thurman al Times está siendo cuidadosamente examinada e investigada para decidir si es apropiado iniciarle acciones legales", reza la declaración del abogado de Weinstein difundida por el portal The Hollywood Reporter.