El hallazgo de Barbieri entre las pertenencias de Bal: "Encontré fotos de Paleo desnuda"

Carmen Barbieri visitó Intrusos para ofrecer un repaso por su trayectoria en el mundo del espectáculo. Además de hablar de su etapa como conductora y su paso por Bailando por un sueño, la capocómica se tomó un tiempo para repasar su relación con Santiago Bal, con quien mantuvo una relación de 26 años.



A su vez, Barbieri recordó aquella tarde de 2011 en que anunció su separación de Bal. “Estamos definitivamente separados. Te doy la primicia”, dijo en aquel momento. “¿No hay vuelta atrás? le preguntó el entonces conductor Jorge Rial. “Definitivamente”, respondió tajante. “Vos lo felicitaste porque una mujer de 20 años se fijara en él”, señaló el periodista, pero la actriz no quiso seguir hablando del tema. “No puedo opinar de eso porque no sé como fue la historia. Eso lo tendría que hablar Santiago y la señorita. Creo que no soy la primera en ser cornuda”, señaló en referencia al padre de Federico, su único hijo.

Ahora, Barbieri revivió la separación. “Mi madre era una mujer muy sabia. Decía que la infidelidad se perdona cuando hay amor, si hay una familia bien constituida, si hay una pareja que son socios en todo, hay que olvidar”, señaló.



“Nunca pensé que él se iba a ir de casa”, admitió la ex participante de Masterchef Celebrity, que contó cómo se dio cuenta que Santiago se había marchado. “Me internaron porque me agarró un ataque, 29 de presión. Cuando volví, ya no estaba y se había llevado la computadora, por las dudas si no había más cosas.... y había más cosas”; rememoró. Allí reveló que siguen apareciendo recuerdos de aquella infidelidad con la joven a la que no mencionó en la entrevista. Se refiere a Ayelén Paleo, una de las bailarinas de Bravísima, la obra que dirigía Bal y que protagonizaba Barbieri.



Se encontró un cuadro que estaba en medio de las cajas que Carmen le dio a Federico con recuerdos de su padre. “Se abre el cuadro y se rompe el vidrio. Vuela una foto y cae al piso. ¿Y quién era? La chica, no voy a nombrarla... y desnuda”, expresó. “Che, qué cuerpo tiene esa chica. Hizo bien en dejarme...”.



La actriz explicó que la foto de la bailarina estaba escondida detrás de una imagen familiar. “No puede ser, Santiago, no tenés perdón. Está muerto y sigue”, expresó con ironía. “Creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica”, agregó.



A pesar de su polémica separación, Barbieri cuidó a su ex marido durante su enfermedad, y en la habitación del hospital, Santiago le pidió perdón por aquella infidelidad. “Yo no la necesitaba, las necesitaba el primer año que me dejó. Después pasa el tiempo y ya está”, concluyó.