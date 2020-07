Valeria Alonso tras su salida de Telenoche: "Lo que más duele son los modos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valeria Alonso se pronunció por primera vez luego de su salida de Telenoche a fin de junio. "Fue sorpresivo porque me comunicaron de la desvinculación el mismo día en que iba a ser el informativo, un rato antes de salir al aire", contó la periodista.

Alonso, de 30 años, llevaba 5 en Telenoche e hizo referencia a los cambios en el rol de conducción femenina en el informativo central de Canal 4. "El día que pasé de los móviles a conducir, sabía que (el final) era algo que me podía pasar. Me dije: "Bueno, Vale, hoy estás y mañana no. Disfrutá el momento", aseguró en Hacemos lo que podemos (Radio Universal).

La periodista reveló que más allá del desenlace, lo que más "dolió" fueron los "modos" y que no pudo despedirse al aire.

"En cada lugar en el que estoy, siempre me pongo la camiseta del medio donde trabajo. Cuando uno se tiene que ir así, sin posibilidad de despedirte, por respeto a la gente que mira más que nada, se produce ese dolor", complementó.

Valeria Alonso se refirió luego a las características de inestabilidad en los medios y en el mercado laboral en general. Contó que está en una etapa de plantearse nuevos desafíos en su carrera periodística y confesó que últimamente no estaba "disfrutando" su rol en el noticiero.

"Toda mi vida fue periodista, notera. Mi rol era otro, no el de presentadora", dijo. Añadió que está abierta a propuesta y se declaró una persona positiva. "Lo que venga va a ser para mejor".