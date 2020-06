Habló Valentina Orsi, la participante que acusa de "trampa" a Quedate en casa: "Me sentí muy mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valetina Orsi provocó la polémica de este martes tras haber acusado de "trampa" al programa Quedate en casa (Teledoce). La joven oriunda de Pan de Azúcar estalló al aire y hoy dio una nota a FM Gente para explicar lo sucedido.

"Se me pasó el enojo, pero estoy bastante angustiada. Pido disculpas porque no soy de insultar. La audiencia no se lo merece porque es un programa familiar", aseguró.

Según el testimonio de Orsi, en la previa del programa, cuando todavía estaba al aire Telemundo, se publicó en la página web del canal una placa con las tres finalistas para la semana siguiente y ella ya no estaba, por lo que entendió que era un hecho su eliminación.

La joven contó a FM Gente que se comunicó con el productor del ciclo para pedirle explicaciones y recibió la respuesta de que había sido un error, que ella participara en el programa. Finalmente, Orsi cantó en el programa y se produjo efectivamente el desenlace de su eliminación.

"Publicaron la placa antes del programa. O sea que hicieron tremenda trampa con las personas que me votaron", dijo al aire porque supuestamente las votación seguía abierta hasta últimomento. Su reacción causó gran revuelo en redes sociales.

Hoy mantiene su hipótesis: "Es un fraude. Me dolió horriblemente. Si esto no pasaba, yo me iba contenta con que había hecho algo con mi cuarentena, algo que tenía que ver con mi sueño que es cantar", dijo a la mañana de FM Gente, conducida por Alexis Cadimar y equipo.

También criticó la escena de Pablo Fabregat y Manuela Da Silveira luego de que el conductor leyera mal las votaciones. "Se burlaban delante mío como que eran los Oscar y se tiraban en el suelo. Y yo estaba ahí, con mi sueño hecho pedazos".

Valentina Orsi, que canta desde los 16 años, contó que tanto ella como su padre conversaron hoy con Teledoce. Dijo que no aceptaría volver a entrar al concurso.