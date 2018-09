Habló la tercera en discordia: "A mí me decía que la amante era Flor Peña"

Luego de que Florencia Peña admitiera que su pareja y prometido Ramiro Ponce de León mantuvo un romance en el marco de una relación de "poliamor", la tercera en discordia habló y echó por tierra los preceptos pacíficos de una "relación abierta". Peña y De León están juntos desde hace 6 años y tienen un bebé de 11 meses.

"No pertenezco a ningún juego perverso de poliamor", dijo Eliana Mendoza, la joven en cuestión a través de un mensaje escrito enviado al portal Teleshow.

"A mí, el gran barón me decía que la amante era ella, no yo, y que no la podía dejar por el bebé. Soy una mujer, salteña, de General Güemes, romántica y con don de gente que creí ciegamente en lo que mi hombre me dijo durante cinco años", detalló sobre el tipo de relación que –según indicó– mantenía con Ramiro Ponce de León.

También aseguró que padeció "violencia de género, violencia psicológica y manipulación machista" y agradeció a sus amigas por haber hecho públicos los audios que intercambió con el abogado salteño.

"La señora Peña nunca me invitó a su juego psicópata, si es que existe y si no es solo una vil maniobra para no dar más vergüenza de la que dio. Machista y misógina sonó Florencia Peña al referirse a otra mujer como lo soy. ¿Lo es?", dijo.



Pero Mendoza, una modelo de 26 años, fue a más y contó que perdió un hijo de su relación con Ramiro Ponce de León. "No supe, no quise o no pude ver al cobarde que hoy sonríe por hacerle daño a alguien que lo creyó un hombre y que perdió un embarazo de él", sostuvo.



"Estuve enamorada y siento mucho dolor, pero más dolor me provoca el triste papel de los hijos y padres de esta pareja que hacen una ficción esquizoide de su farsa familiar. Dios me bendijo a tiempo. Solo regalé cinco años de amor. Aún me sobran muchos, muchísimos más", concluyó.