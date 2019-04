Habló Susana Giménez tras el robo a su mansión en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Acá andamos, más o menos. Tuve un regreso a la Argentina movido, como todo en mi vida", dijo Susana Giménez a La Nación con su habitual gracia. Pero eso no le impidió lamentarse y sobresaltarse por el robo acontecido, hace diez días, en La Tertulia, su casa de campo ubicada en Garzón, a 70 kilómetros del centro de Punta del Este.

"Acabo de llegar de Australia. Ni bien llegué mi secretaria me contó lo del robo. Yo no sabía nada", explicó la diva cortando el descanso en su mansión del porteño Barrio Parque. "Se llevaron de todo. Deben haber venido con un camión porque cargaron sillones, electrodomésticos, dos cuadros", enumeró aún sorprendida.

-Se dijo que las pinturas eran originales de Pablo Picasso.

-Con los quilombos que tiene la Argentina decir que eran de Picasso es una estupidez que me irrita. Mirá si alguien va a tener un Picasso en su casa de campo. Empezaron diciendo que era uno y ahora ya llegaron a tres. Es una brutalidad decir eso. Y es desconocer el precio de una obra original de Picasso. No la podría tener ni en el campo ni en Buenos Aires. Cuesta 150 millones de dólares y, encima, no me gusta.

-¿Pensás que pueden ser personas conocidas las que ingresaron a tu casa?



-No, para nada.

-¿Por dónde ingresaron? ¿Qué forzaron?



-Entraron por una puerta a la que le desarmaron la cerradura. Y hasta sacaron un vidrio entero. Cuando se fueron lo volvieron a poner prolijito prolijito. ¿Podés creer? Eso nunca lo vi. A mi cuarto no entraron. Quizás era un admirador.



-Dada la soledad del lugar, ¿creés que actuaron con tranquilidad?



-Me dijo el casero que se tomaron unos mates porque, en la cocina, había yerba esparcida. Se lo pasaron bien tranquilo. Increíble. Cuando me lo contaron, no lo podía creer.



-¿Creés que se conocerá la identidad de estas personas?



-La policía uruguaya es muy buena, así que creo que se va a saber quiénes fueron. Sobre todo para que no suceda más. La policía ya me había advertido que la zona se había puesto peligrosa y que estaban robando. Incluso, estos mismos delincuentes, parece que entraron a la casa de una señora anciana que tiene un campo cerca. Le sacaron cinco mil dólares que tenía en una latita, pero no la maltrataron.



-¿Creés que se trató de la misma gente?



-Parece que sí.



-Es decir que estarían identificados.



-Eso dicen. Pero no sé nada más. Mañana me voy para allá. Hoy estoy destrozada porque llegué ayer de Australia. Estoy b... No puedo más. Tengo un jet lag que me estoy muriendo. Anoche me tomé dos pastillas y dormí doce horas.



-¿Te genera temor regresar a la casa donde sucedió el robo?



-No, para nada. Allá estoy con gente. Tampoco es la casa en la que vivo, en realidad es la casa de campo. Además, el que se quede ahí se quedará armado hasta los dientes, así que los que tienen que tener miedo son los chorros, porque si se acercan les van a disparar.



-Uruguay siempre fue tu refugio para descansar cerca de la Argentina. ¿Lo seguirá siendo?



-Por supuesto.



-¿Hasta cuándo se prolongará el descanso? ¿Cuándo regresás con tu programa?



-Vuelvo en junio, luego de la entrega del Martín Fierro.