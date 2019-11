Habló la supuesta tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y China Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rompió el silencio Elena Rivera, la actriz española que por estos días comparte el rodaje de la serie Inés del alma mía con Benjamín Vicuña, en Chile. Es que tras postear en Instagram un piropo para su colega, se reavivaron los rumores de crisis de pareja entre el chileno y la China Suárez, por lo que luego de unos días decidió salir a aclarar que ella no es una tercera en discordia.

"Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clics que necesitas", escribió Rivera desde su cuenta de Instagram junto a una foto de ella y su novio.

La semana pasada, la actriz de 27 años había subido en sus historias de Instagram un posteo que musicalizó con la canción "Sex Bomb" de Tom Jones, en el que decía: "Pues me acabo de encontrar con Benjamín Vicuña en Santiago de Chile".

Ni Vicuña ni la China Suárez han hecho nuevos comentarios sobre la supuesta crisis que atraviesan. No obstante, hay varias señales que indican un distanciamiento entre ellos, más allá de los kilómetros que los separan por cuestiones laborales.



La China Suárez, quien ahora disfruta de un viaje a Miami junto a amigos y a sus hijas Rufina y Magnolia, borró fotos de él de su cuenta de Instagram. Además hace unas semanas posteó un poema que dio qué hablar: "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme".