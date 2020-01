Habló el novio del bailarín de Showmatch: "Su gran miedo era morirse solo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rodrigo Donato, la pareja de Juan Carlos Acosta, el bailarín de Showmatch que falleció el lunes, habló sobre su relación con el argentino que tenía 41 años al momento de morir a causa de una tromboembolia pulmonar en su departamento de Buenos Aires.



Donato dio una reveladora entrevista en el programa Los ángeles de la mañana, donde se refirió a las últimas horas de vida de Acosta. "Lo vi por última vez el sábado a la noche. Estuvo conmigo jueves, viernes y sábado. Se fue de acá al cumpleaños de un amigo. Estuvimos muy bien, felices, nos reímos, estuvo con mi familia. No hablamos hasta el otro día que se despertó y se iba a un asado", contó.



"Ese día, a las 7.40 me desperté de repente. Le hablé y me respondió que tenía un dolor muy fuerte, estaba llorando. Le ha pasado otras veces estando juntos y yo siempre trataba de ayudarlo porque se ponía nervioso. Me decía que tenia la pierna toda morada, colorada, y que no la podía mover. Traté de transmitirle calma, le dije que se siente en la cama y empezamos a respirar juntos", relató sin poder contener las lágrimas.



"Le dije que iba a llamar a la prima y a su amigo porque yo estaba lejos y no iba a poder llegar. Me dijo que no lo haga pero lo hice igual. Le pedí que saque el pasador de la puerta porque tenía la costumbre de acostarse a dormir y poner el pasador", agregó.

Consultado sobre si el bailarín de Showmatch sufría de algún problema de salud, su novio confesó que desde hace un tiempo venía haciéndose estudios porque no se sentía muy bien. "Yo lo conocí en junio con este problema que tenia. Digamos que era como un problema estomacal. Le hicieron un montón de estudios, se hizo una endoscopia dos veces porque la primera vez no encontraron nada y lo volvimos a repetir. Siempre era esperar 15 días para hacer otro estudio y seguir descartando cosas porque no encontraban nada", indicó. Luego, al ser consultado sobre si le constaba que Acosta consumiera anabólicos, aclaró: "Cuando lo conocí tenía un tamaño no real, estaba muy inflado. Había dejado los anabólicos hacia 7 meses, ya no tomaba".



Autopsia determinó la causa de muerte del bailarín de Showmatch Juan Carlos Acosta By Miguel Bardesio MIRA TAMBIÉN Autopsia determinó la causa de muerte del bailarín de Showmatch Juan Carlos Acosta

Donato recordó cómo lo conoció al bailarín y aseguró que lo va a recordar siempre "con su sonrisa". "Yo estaba haciendo un show en un boliche y él salía de hacer otro, ahí lo conocí. Él me escribió durante muchos meses por redes sociales, hasta que un día acepté vernos. Nos juntamos, tomamos algo, charlamos y me pareció una persona totalmente loca pero linda y desde ahí no nos separamos más. Era una persona intensa para todo. Se sumaba en todas las locuras que le proponía", confesó quien era su pareja desde junio pasado.



Tras asegurar que el bailarín quedó muy afectado desde la muerte de su padre y que en el último tiempo tuvo que hacerse cargo de su madre con Alzheimer, advirtió: Su gran miedo era morirse solo, eso fue lo que le pasó y me siento muy culpable. No pude llegar", se lamentó.