Habló Nicolás Cambiasso, el panelista argentino que había dicho que Uruguay sería la "decepción" de la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Cambiasso fue duramente criticado por los hinchas uruguayos en la previa de la Copa América. El panelista argentino de TyC Sports había asegurado que la selección uruguaya y el delantero Luis Suárez serían "la decepción" del torneo continental.

Ahora, con la selección nacional eliminada, Orlando Petinatti dialogó con el hermano de Esteban "Cucho" Cambiasso y también exfutbolista al desempeñarse por muchos años como golero de All Boys en Buenos Aires.

"Te soy sincero. No me pone contento que haya quedado afuera Uruguay. Me gusta mucho el sentimiento de pertenencia y el empuje del grupo, pero esa fue una opinión futbolística que di", dijo en Malos Pensamientos.

Cambiasso opinó que no le gusta el mediocampo uruguayo y que los delanteros estrella de Uruguay (Suárez y Cavani) no tienen "recambio". "Como sí lo tuvieron Forlán y Loco Abreu".

"Salvo Vecino, el mediocampo de Uruguay no me gusta. Bentancur no es ofensivo ni defendido. Es una opinión futbolística", comentó.