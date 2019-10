Habló Juan Carlos Paullier tras su escandalosa salida de Teledoce: "Molestaron nuestras fotos de la luna de miel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos Paullier y Lola Peverelli otorgaron un móvil a Algo contigo luego de conocida la renuncia del conductor de Calidad de vida. En la nota revelaron el profundo trasfondo de mala relación con el canal, en especial entre la flamante esposa del comunicador y la producción.

Paullier reiteró que el ambiente "no era el mejor" y que se sentía "incómodo" tras 15 años con Calidad de vida en Teledoce. También dijo sentirse "poco valorado". "Jamás me invitaron a ningún programa de entrevistas del canal. A ese tipo de programas eran invitados figuras del exterior y muchos del canal, colegas respetadísimos. Pero quien habla no fue invitado nunca", dijo.

Pero más allá de esa aspecto, la pareja consideró que la creciente mala relación entre Peverelli y algunas de las productoras de Calidad de vida fue decisiva en la salida.

"Una de las productoras mandó una carta para que yo no lo acompañara a Juan a ningún trabajo de exteriores. Como esposa, siempre lo acompaño a todos lados. Me mantengo lejos mientras hace las notas. Pero al parecer no se vio de esa manera. A todos lados vamos juntos", contó Lola Peverelli en el programa de Canal 4.

La pareja contó además que la difusión en Sábado Show y Algo contigo de fotos de la pareja en su luna de miel en Aruba generó también malestar de su producción en Teledoce. En algunas de las imágenes, Paullier posa en zunga en las playas de la isla caribeña.

"Ustedes nos dieron para adelante con las fotos. Eso que fue un punto a favor para ustedes y también para el 99,9% de la opinión pública, no fue así en la producción del programa. Hubo gente en la producción que tuvo una visión totalmente opuesta y así me lo hizo saber", remarcó Juan Carlos Paullier.

"Una persona de la producción me hizo saber que no eran fotos como para publicar. Algo inexplicable porque estábamos en una playa con 35 grados de calor", complementó. Y su esposa acotó: "Una luna de miel en la pasamos bomba y todo el Uruguay nos dio para adelante".

Pero el caso está a punto de ir a mayores. La esposa de Paullier reveló además que una productora de Teledoce le hizo una denuncia policial. Para el caso sería decisivo un informe del agente encubierto de Sábado Show en el que se da cuenta del mal relacionamiento entre el conductor y sus productoras, aunque no se nombra ninguna de las partes.

De acuerdo a su relato, a la producción le habrían molestado eventuales injerencias de Peverelli (médica de profesión) en las notas de Calidad de vida.

"Había decidido que yo no podía opinar. ¿Por qué? ¿Por que no puede opinar sobre ciertas cosas? Es el trabajo de mi esposo", dijo.