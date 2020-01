Habló el hombre que fue agredido por la nieta de Susana Giménez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me c.. a trompazos, lo único que hice fue así (gesto de cubrirse) para que no me pegara más.Rompieron el timbre, c... a piedrazos la casa", expresó el hombre en diálogo con Farándula Show y FM Gente de Maldonado.

El testimonio pertenece a Marcelo, padre de los hijos de María Gimena Binaghi, la mujer que hizo la denuncia en el Seccional 12 de La Barra contra las familiares de Susana Giménez, a propósito del violento episodio que se convirtió en la principal noticia de año nuevo, en Punta del Este.

"Quisimos sacar el auto y vino una chica totalmente sacada, tres chicas en realidad, gritando, insultando. Me dijo 'gordo grasa' y me empezó a pegar. Lo único que hice fue empujarla para que no me siguiera pegando", contó Marcelo minutos después que ocurriera el incidente.

"Cuando vino la madre, que gritaba (por Mecha Sarrabayrouse), le dije: 'mirá el ejemplo que le estás dando a tu hija'. Estaba fuera de lugar y exaltada. Encima la chica se fue manejando. Pasamos un mal momento, y todavía no entiendo lo que pasó. Al auto de ella ni lo tocamos", aseguró Marcelo.

En el video filmado por Farándula Show se pueden escuchar audios de los insultos de las agresoras a la familia de Marcelo, que decidieron meterse en el casa que habían alquilado para descansar y recibir el año nuevo. Además, el camarógrafo registró el momento en que Binaghi hizo la denuncia.