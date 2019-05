Habló la hija de Sergio Denis: "Se leen tantas cosas insólitas y opiniones fuera de lugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Gracias por el respeto a los que saben respetar, gracias a las páginas que nos apoyan y apoyaron siempre y sobre todo a mi viejo", fueron las primeras palabras que escribió Bárbara Hoffman, hija de Sergio Denis, quien aún se recupera de una accidente que sufrió el 11 de marzo en un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cuando cayó al foso de orquesta del lugar durante un recital.



"Se leen tantas cosas insólitas y opiniones fuera de lugar. No hace falta aclarar nada pero evidentemente para más de uno sí. ¿Es una clínica? Sí. ¿Lo cuidamos ? Obvio... todos los días y con todo el amor como fue siempre desde que nacimos. ¿Se puede entrar ? No, por supuesto que no, solo su familia. ¿Hay novedades ? No... Si no, seríamos los primeros en informar", aclaró sobre el momento que vive el músico argentino.



"Nadie lucra con nada. Acá hay tristeza y mucha. Todos retomamos nuestros trabajos, los que tenemos los tres (hijos) hace más de 15 años... Es lo que hacemos todos, no? Trabajar... No hay otra...", siguió en su carta.

Hoffman también le dedicó algunas palabras a las gente negativa: "Y a los que tiren mala onda.. Energías de mierda y comentarios fuera de lugar... A los que llaman mil veces. Sepan que molestan. A los que mandan audios desubicados, nos cuentan lo que pasa en la tele y demás, sepan que no nos interesa, podemos apretar el botón solos y no nos interesa. En los momentos de dolor se apoya de otra forma... Para todos ellos, los desubicados", concluyó.



En otra publicación de Facebook, la hija de Sergio Denis recordó el homenaje que su padre recibió durante la ceremonia de los Premios Gardel de 2018. "Hace un año hoy.. Me acuerdo cuánto lo hablamos y lo feliz que estabas...Un año después.. Y en otras circunstancias cada vez estoy más orgullosa de vos. Gracias por ser mi papá, el mejor, siempre... Arriba y abajo del escenario", escribió.