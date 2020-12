Franklin Rodríguez tras haber ido a Canal 5 con hisopado pendiente: "Pude haber cometido errores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Franklin Rodríguez dio su versión este miércoles luego de haber estado en el centro de la polémica. El conductor dio positivo este martes y el lunes, con el resultado de hisopado pendiente, asistió a grabar cinco programas de Rara Ave.

El actor dialogó con el programa De taquito (Radio Universal). Contó que se practicó el test porque sus hijas planean venir de visita de España y para tranquilidad de toda la familia. El viernes se practicó un test serológico (de sangre) cuyo resultado le dio negativo.

El domingo, y para mayor "tranquilidad", según dijo, se practicó el hisopado. "Cuando me entero el martes del resultado, entré en pánico. No lo hice para jorobar a nadie", dijo. El actor agregó que no presenta ningún síntoma y no que no tiene ningún contacto identificado con un positivo.

Cecilia Olivera le replicó que el test serólogo no es el avalado por Ministerio de Salud Pública. "¿Para qué lo hacen?", preguntó Rodríguez.

"Si mis hijas no hubieran planificado venir, yo no me hubiera hecho ningún test", dijo Rodríguez. El actor aclaró que el lunes, cuando acudió a trabajar a Canal 5, no tenía ninguna sospecha de que le fuera a dar positivo.

También se refirió a los audios suyos que se viralizaron en el que aseguraba que había un positivo pero sin aclarar que era él. "Cometí un error", dijo sobre ello.

El comunicador criticó la campaña de "linchamiento" en su contra en redes sociales. "Pude haber cometido errores. Estoy muy afectado. No tengo redes pero me entero de las cosas que dicen", dijo. Agregó que recibió amenazas.

"Quizás pierda hasta el trabajo. Pero yo no sabía. Si necesito trabajar y tenía un test negativo, ¿por qué iba a dejar de trabajar?", dijo sobre su asistencia al canal 5 el lunes.