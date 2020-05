Gustavo Zubía picante en nota con Desayunos informales: "Están agresivos hoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Zubía agitó la mañana de Desayunos informales. Al ser entrevistado en el magazine de Teledoce, generó varios contrapuntos con los integrantes del ciclo. Si bien ninguna de las discusiones pasó a mayores, el diputado colorado hizo luego una picante alusión a la nota en su cuenta de Twitter.

"Hoy estuve en desayunos informales. Los muchachos macanudos...incluso me preguntaron si sabia que los reclusos eran seres humanos..Claro que lo son, como lo son sus víctimas robadas, rapiñadas, violadas o muertas.Que nadie necesite ser víctima para comprender la real realidad...", escribió.

El primero de los cruces lo tuvo con Juan Miguel Carzolio mientras se trataba el "gatillo fácil" o "abuso policial". "La policía va a tener un protocolo más amplio para actuar frente a la delincuencia", dijo sobre las disposiciones prevista en el proyecto de ley de urgente consideración.

Luego citó el caso del funcionario policial que denunció un presunto abuso policial y luego de conocido un video de su detención, el caso fue archivado.

"Hay que cuidar los excesos", le dijo Carzolio. "De ese video no me quedan dudas, pero de lo que pasó en toda la situación, no sé. La cámara llegó al final de la detención", agregó y se inició el contrapunto.

"Hay dos versiones, una de la policía y otra del individuo. Pero en el medio hay vecinos que escucharon disparos. Un fiscal que archivó la causa pero que le quedaron dudas respecto a qué había pasado", agregó el periodista.

El otro cortocircuito se produjo al hablar del tema cárceles. Leonardo Haberkorn aseguró que en la actualidad las cárceles no rehabilitan por lo que, al aplicar medidas de mano dura, se incrementarán los presos. "Ojalá", dijo Zubía.

"Si las cárceles eran un problema ya, con más gente podrían ser peor. ¿cómo balanceamos eso?", preguntó el periodista.

"Ese ha sido el sonsonete de los últimos 20, 30, 40 años. Que las cárceles no rehabilitan. Las cárceles para rehabilitar son milagros, acá y en Tazmania, son milagros que a veces suceden", respondió Zubía.

Cuando Facundo Macchi le preguntó si no valía la pena el esfuerzo, Zubía lo desestimó. "Hay un tema de costos. ¿No le parece mejor invertir en educación?".

"Ya lo da por perdido"; intervino también María Noel Marrone.

Como la discusión ganaba temperatura, el diputado aseguró: "Están agresivos hoy. No me dejan hablar. La última vez que vine en las entrevistas dejaban hablar un poquito. Ahora no dejan hablar nada", dijo.

Más adelante, cuando Marrone citó una declaración de Unicef en contra del aumento de penas para menores, Zubía dijo sin medias tintas: "Unicef vive en un mundo que es muy lindo pero se dice de frutillita".