Gustavo Sofovich contra Gaspar Valverde: "No tuvo nada que ver con la llegada del formato"

Luego de que Karina Vignola ofreciera una entrevista en Intrusos para hablar sobre la polémica disputa entre su marido, Gaspar Valverde, y Álvaro Navia, el tema no deja de generar repercusiones.



Gustavo Sofovich, encargado de los derechos de Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo, salió a desmentir a Valverde en Intrusos. "Siento la obligación de hablar de esto, no puedo seguir tolerando que le sigan pegando a Álvaro Navia, que es un laburante, se fue a Uruguay y yo lo extraño un montón en mi Polémica en el bar acá (Argentina). Está cuidando mi laburo allá y veo que lo agreden", dijo el productor.



"No conozco a Gaspar, ni a Karina, jamás estuve con ellos o supe de ellos. Se que Gaspar estuvo dentro del elenco, quedó afuera por un tema contractual con el canal. Gaspar no tuvo nada que ver en la llegada de los formatos al canal (10). Los gerentes vinieron a Buenos Aires", agrega.



"Álvaro Navia es un laburante y corresponde que yo, que soy el dueño universal de los formatos, salga a defenderlo; hice todo el camino de la negociación. Yo hablo con Canal 10 y yo no tengo relación con Gaspar. Todo eso de salir a hablar de Álvaro no sé cual es la relación personal de ellos dos. Pero Gaspar no tuvo, ni tiene nada que ver con Polémica en el bar, ni la Peluquería de Don Mateo", aseguró.



"Álvaro está golpeado, es un chico con una familia hermosa que tenóa en Argentina y vuelve a su país porque es el tipo que triunfa fuera de su país y quiere volver a triunfar en su país con Don Mateo, es su sueño. Paremos de despellejarlo. No hay que tomar partido, no conozco a Gaspar y jamás tuve un dialogo", concluyó.



“Álvaro presentó el proyecto en Canal 4 pero no se concretó, entonces contactó a Gaspar para hablar con las autoridades de Canal 10, porque nosotros trabajamos hace 20 años en nuestro país y conocíamos a la gerencia”, había dicho Vignola en Intrusos. “El ciclo fue aceptado y ahí se asociaron económicamente y también moralmente”, explicó. “Con la pandemia, Gaspar, que es humorista, quedó medio relegado porque acá el programa es más bien político, y entonces rescindió el contrato con el canal, pero salió a vender sponsors”.



“Después de recorrer mucho, consiguió una empresa y la compartió 50 y 50 con Álvaro. Están todas las pruebas de eso y no lo puede negar”, enfatizó la esposa de Valverde. “Siempre Álvaro dijo que eran amigos y que el proyecto era de ambos, pero cuando tuvieron una reunión le dijo que él no podía hacer nada con la decisión del canal y desde ese día Álvaro desapareció, no pudieron arreglar nada de la relación laboral que tenían”, sostuvo.