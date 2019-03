Gustavo Cordera ofrece dar charlas contra violencia de género para evitar juicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Cordera se presentó este lunes una audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, para pedir que se le otorgue la probation y así esquivar el juicio oral en la causa por incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, que el excantante de Bersuit Vergarabat afronta desde 2016, luego de sus reprobables dichos durante una charla en la escuela de periodismo TEA.

Pero más allá de la presentación de las distintas posturas (de la defensa, de la fiscalía, de los querellantes y de los denunciantes) expuestas durante cerca de tres horas en la audiencia, lo soprendente fue, por sobre todas las cosas, el ofrecimiento de Cordera y su defensa para poder acceder a la probation: dar él mismo una serie de charlas sobre violencia de género.

"Si he cometido un daño, necesito repararlo", dijo Cordera, vestido con camisa blanca y pantalón gris. "Y una manera de repararlo es contarle a la sociedad todo lo que he vivido en este tiempo, donde tomé conciencia de lo que sucedió, de la información que yo expresé en esa charla ínitima, para chicos, siendo una persona grande..." Tras el asombro del juez acerca de la propuesta, el cantante insistió: "Para reparar esa información que ha sido dañina para la sociedad, yo ofrezco contar mi arrepentimiento, cómo viví esta historia, como aprendí sobre violencia de género, cómo lo recibí y cómo estoy dispuesto a ofrecer una reparación en una sociedad que se encuentra de alguna manera fracturada y en disputa... Quiero formar parte de alguna manera para desintegrar o sanar lo que es la violencia, porque esa es mi misión como artista y músico. Durante treinta años estuve haciendo eso y esta vez, desafortunadamente, he cometido un error y necesito repararlo ante todos ustedes. Me he interiorizado mucho y mis hijas me han enseñado a deconstruir una cultura que traigo como hombre. Este episodio me dio la posibilidad de escucharlas".

La defensa, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, además ofreció la posibilidad de que Cordera de dos recitales acústicos a beneficio de dos hospitales públicos, en un lugar determinado por los querellantes.



Luego del turno de Cordera y sus abogados, hablaron en representación del Ministerio Público Fiscal las letradas María Piqué y Mariela Labozzetta, quienes si bien estuvieron en total desacuerdo con el ofrecimiento del músico de dar él mismo charlas sobre violencia de género, se mostraron a favor de la probation. "Desde el Ministerio Público Fiscal se nos instruyó a los fiscales de no brindar consentimientos automáticos, porque es necesario tener en cuenta otros factores y el más importante de ellos es evaluar si en el caso hay cuestiones de política criminal", argumentó Piqué. "Si el objetivo principal es proteger a la mujer matratada, la respuesta a la violencia sexista debe evitar tener una respuesta automática", concluyó para defender su apoyo a la probation en este caso.

Por su parte, Labozzetta coincidió: "El derecho penal no es la única respuesta a la violencia de género. Hay que terminar con la impunidad y no dar una respuesta intransigente y acrítica", aseguró y compartió datos acerca de que en la mayoría de los casos en los que no se concedió una salida alternativa (probation) a la pena, no llegaron a juicio y quedaron en el olvido, sin siquiera haber escuchado las voces de las víctimas.

En 2016, frente a un auditorio de estudiantes, Cordera dijo que "hay mujeres que necesitan ser violadas".