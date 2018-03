Guillermo Francella opinó sobre las acusaciones contra Juan Darthés

La denuncia mediática por acoso que Calu Rivero realizó el año pasado contra su excompañero de elenco, Juan Darthés , fue el puntapié inicial de un escándalo que parece no tener techo. Las actrices Anita Co y Natalia Juncos salieron luego a acusar de abuso al coprotagonista de Simona y gran parte de la colonia artística brindó su opinión y tomó partido en los distintos programas de chimentos y a través de las redes sociales.

Ahora le llegó el turno a Guillermo Francella . En una entrevista realizada en el programa radial Modo Sábado, de Radio Nacional de Argentina, el protagonista de De carne somos afirmó: "Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien sin tener pruebas constatadas".

"No es lindo lo que le está pasando, sin duda", arrancó su exposición, refiriéndose a Darthés. Luego, intentó excusarse de seguir opinando, pero terminó haciéndolo: "Ustedes [los periodistas] demandan que todos opinemos que todo y es un dolor de huevos. Es un tema delicado y cuando no sos protagonista de la situación, no está bueno responder de oído. Hay que ser responsables en las respuestas. A mí esto de condenar. Para algunos parece que con las denuncias basta. A mí me gusta ser lo más respetuoso del mundo con estos temas, me gusta tener pruebas, que las denuncias se confirmen, que puedan ser constatadas".

"No es una defensa ni a la mujer ni a Juan. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara tu culpabilidad, ahora sos culpable hasta comprobar tu inocencia; esto me genera enojo. Es feo, y estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien sin tener pruebas constatadas", tomó partido.

El actor se refirió, también, a su cuestionado ciclo cómico Poné a Francella en la que uno de los personajes que él interpretaba se sentía atraído por una amiga adolescente de su hija. "Son etapas. Son cosas que hoy no se podrían hacer porque hoy esta muy sensible todo este tema... Me parece totalmente lógico que se presente y que se ponga en primera línea. En un momento dijeron que era un programa que denigraba a la mujer y yo no lo veo de esa manera. Al contrario, las actrices que participaban tenían un rol protagónico", se defendió.

Sobre los crecientes reclamos de las mujeres, que se ven encauzados en la campaña #NiUnaMenos, pero también en otras como #MeToo, #NoEsNo y #Time'sUp, el actor expresó: "Es importante que avance esto. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas... conversar y no 'victimiza' el tema. A veces se generan extremos, pero el debate me parece muy justo".