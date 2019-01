Guillermina Valdes habla de sus días en Punta del Este: "Encontré mi espacio"

Jugar es lo suyo. Le gusta divertirse, se le anima al mar de La Brava. Se ríe de sí misma cuando alguna ola la derriba. Corre por la playa, se tira en la arena. Guillermina Valdes (41) es una amante de naturaleza y cuando la habita, vuelve a su infancia en Necochea, donde nació. "Yo me siento como una niña y lo seré siempre", reconoce mientras posa para ¡Hola!

Argentina en Las Garzas, a más de 40 kilómetros de "Guanahani", la chacra marítima que Marcelo Tinelli, su amor desde hace seis años, tiene en Uruguay.

"Punta del Este es un lugar que yo no elegía antes de conocer a Marce, pero ya era su lugar. Cada año me fui acomodando más, quizás al principio me costó un poco", asegura.

En la casa conviven los hijos de ella con Sebastiàn Ortega (Dante, Paloma y Helena) con los de Marcelo (Candelaria, Micaela y Francisco), más amigos y el más pequeño de la casa, Lorenzo, hijo de Valdes y Tinelli.

Consultada sobre la clave de esa convivencia multidinaria, ella responde: "La clave es que cada uno haga sus cosas respetando al otro. Acá se almuerza a las dos, se cena a las diez y el que sale a comer afuera avisa. Es bastante esquemático. Después, salvando a Helena y a Lorenzo, todos tienen de 16 para arriba. Podemos juntarlos para alguna celebración, pero después ya me excede. A mí me gusta ocuparme de ellos, llevarlos y traerlos, pero tengo cuatro hijos, no soy un pulpo. Así que tenemos gente que nos ayuda con los traslados porque si no, me lo paso arriba del auto".

Respecto a la venta de la casa, Guillermo reconoció la posibilidad pero sin entrar en detalles. "Sé que en un momento hubo alguien que vino a verla y le puso un número, pero no es algo en lo que se esté pensando ahora, quiero decir que no está en la agenda de Marcelo. Hubo una oferta y se la evaluó. Nada más".

En otro tramo de la entrevista, Valdes reconoció que con Tinelli han hablado de la posibilidad de casamiento. "Le ponemos mucho chiste a la cuestión. Él se casó dos veces, yo una; ¿para qué casarnos? No hablamos formalmente del casamiento, creo que puede llegar a estar bueno en algún momento. Le sacamos entidad como institución al matrimonio. Aunque no lo descartamos".

Valdes tambièn reconoció que tiene muy buena relación con Paula Robles y Soledad Aquino, las exesposas de Tinelli y madres de sus diferentes hijos.