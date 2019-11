Guillermina Valdes descartó una crisis de pareja con Marcelo Tinelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras varios rumores de separación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes habló con Involucrados y desmintió estar en crisis. Además opinó sobre la participación de su pareja en política y aseguró que su única intención es ayudar a la gente que más lo necesita.

"¿Estás separada?", lanzó sin filtro el cronista del ciclo de América. "No, es mentira. Es como escuchar decir: '¿Te teñiste el pelo de blanco? Y decís no, no lo tengo blanco, pero bueno'. Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís bueno me hago cargo pero cuando no hay nada de nada...", se defendió la modelo al salir de un evento.

Tras asegurar que no hay crisis, Guillermina -que tiene tres hijos con su ex Sebastián Ortega y uno junto con Tinelli- aseguró que por el momento no piensa en volver a ser madre, aunque no descarta la idea. "Por ahora no", expresó dejando la puerta abierta a la maternidad en un futuro.

Luego, se refirió a la participación de Tinelli en el gabinete de Alberto Fernández y desmintió que vaya a iniciar una carrera en la política. "Marcelo no está en la política. Él está ayudando en un grupo de gente que está apuntando a ayudar a la pobreza, a las personas más marginadas y más afectadas", opinó. Y tras dar a entender que tiene todo su apoyo para hacer lo que quiera hacer, agregó: "Me parece que está muy bueno y no sé si es tan político. Me parece que es mas de empatía, aprovechar un poco el lugar que tiene para poder ayudar al otro".



Por último, contó los motivos por los cuales no estuvieron presentes en el casamiento de Pampita Ardohain. "No pudimos ir. Marce viajó y yo tenía cosas acá. La idea era acompañarlo a él pero como se fue a Lima a ver la final de la Copa Libertadores, no fuimos", concluyó.