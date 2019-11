Guido Süller, a seis años de la muerte de Ricardo Fort: “Fue el amor de mi vida”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se cumplen seis años de la muerte de Ricardo Fort, y Guido Süller lo recordó con un emotivo mensaje donde confiesa que el millonario mediático fue el amor de su vida y que hasta hoy lo ama. Ambos habían sido pareja cuando tenían 19 y 21 años.



“Seis años que te fuiste querido Ricky. Ya es hora de que te suelte. No puedo vivir aferrado al pasado, es como estar un poco muerto sabes”, comenzó el mensaje de Süller. “Fuiste el amor de mi vida. Te voy a llevar siempre pero siempre dentro mío . Hasta el último día y después tal vez nos encontremos. Te Amo”.



Cada 25 de noviembre, el hermano de la vedette Silvia Süller usa sus redes sociales para homenajear a Fort. “Todavía me parece que es una de tus tretas para que todos hablemos de vos. Pasa que estás tan vivo dentro mío que no puedo creer que ya no estés más, Cinco años sin vos, 30 años de nuestro primer beso...Te Amo”, escribió el año pasado en su cuenta de Twitter.



“Nos conocimos en un boliche cuando teníamos 19 años y éramos muy fogosos”, había recordado Guido hace un tiempo en una entrevista para Telefe y dijo que mientras tenían intimidad los vecinos les golpeaban la puerta para pedirles que no gritaran tanto; incluso dijo que hicieron el amor en la fábrica de chocolates de la familia Fort.



Fort y Süller fueron pareja durante un año y medio, pero habían preferido mantener oculto su romance.