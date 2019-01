Guido Süller habló tras ser dado de alta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de cinco días internado, le dieron el alta hospitalaria a Guido Süller. El mediático se había mostrado en sus redes sociales con su cara desfigurada por una hinchazón. Angustiado y sin diagnóstico, dijo en un video que seguramente se trataba de una enfermedad autoinmune y agregó que sufría estrés postraumático, por la muerte de su padre. Su esposo, Tomás Loyola, viajó desde Córdoba para acompañarlo.

Süller estuvo varios días con fiebre alta. En el hospital Austral de Buenos Aires lo trataron con antibióticos, pero los médicos no lograron determinar si sufría celulitis facial o angioedema, ya que las dos enfermedades tienen síntomas muy parecidos. En ambos casos, se produce una hinchazón como la que afectó a Guido.

Contento porque ya se siente mejor y no tiene más fiebre, le dijo a La Nación: "Por suerte, me voy a mi casa. Me voy a cuidar, estuve muy estresado, pero ahora voy a pensar en mí". Como está jubilado, Süller podrá descansar y recuperarse tranquilo en su hogar. Hasta el lunes, lo acompañará su pareja, pero luego Loyola deberá volver a Córdoba por compromisos laborales y Guido seguirá su tratamiento ambulatorio solo.