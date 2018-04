Guerra total entre las mujeres de los futbolistas de la selección argentina

La interna de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina está al rojo vivo. De acuerdo a algunos periodista, el nivel de enfrentamiento es tan alto que influiría en las decisiones que tiene que tomar el DT Jorge Sampaoli.

Las mujeres de los jugadores tiene un grupo de chat denominado "El grupo de la muerte", donde dan sus opiniones y tiene vetadas a otras colegas botineras. .



En concreto, el periodista argentino Pablo Carrozza dijo en sus redes sociales que el grupo está liderado por ''Antonella Rocuzzo (mujer de Messi) Eliana Guercio (pareja de Romero), Fernanda Moreno (mujer de Mascherano), Valeria Juan (Banega) y Jorgelina Cardozo (Di María). Se juntan en distintas partes de Europa y fue una idea de hace años de Evangelina Anderson (Demichelis).



Carrozza añadió que es tanta la presión que puede ejercer el "grupo de la muerte" que llega a influir sobre las convocatorias de Sampaoli. El periodista ejemplificó con el caso del arquero de River Franco Armani, quien nunca fue convocado a la selección.



''La razón por la que Jorge Sampaoli no convoca a Franco Armani a la selección Argentina tiene que ver con que el grupo de mujeres del plantel no aprueba la presencia de su mujer Daniela Rendón, pareja del arquero de River Plate’’, escribió.



Daniela Rendón es una conocida instagramer.

La exvedette Eliana Guercio, esposa de ''Chiquito’’ Romero habló de esto con el programa Confrontados. Confirmó la existencia del chat pero minimizó sus efectos.



''El grupo de las chicas de la selección lo arma una persona de AFA, en el grupo estamos todas, absolutamente todas las mujeres de los jugadores, titulares y suplentes y se usa solo cuando es el día del padre o alguna fecha especial en la cual los chicos tienen alguna competición importante, así que prácticamente no lo usamos’’.



La misma suerte habría corrido Mauro Icardi, por su mujer Wanda Nara, ya que según se supo el "grupo de la muerte" también le habrían cambiado el pulgar.



Esta historia de las mujeres de la selección no es nueva ya que en el mundial de Brasil 2014 habría habido problemas con Karina ''La Princesita’’ (pareja de Agûero), dejándola de lado en toda la competencia, algo que se veía hasta en las fotos que posteaban.



En los mundiales Italia 90 y Estados Unidos 94, la mujer de Goycoechea, Claudia Villafañe y Nancy Ruggeri no tenían buena relación con Mariana Nannis (pareja de Caniggia).