La guerra de los comunicados: Ex Rombai se unen en una carta contra Fer Vázquez

La banda de cumbia pop Rombai atraviesa una crisis sin precedentes. El grupo rompió con su productora EQ y enfrentó este verano la partida de sus últimos tres integrantes fundacionales: Ramiro Caruso, Brian García y Nicolás Vellozo.

Un mes después de apartarse de la banda, los exintegrantes de Rombai resolvieron unirse para difundir un comunicado en el que cargan contra Fer Vázquez, su exjefe.

"Han sucedido una serie de actitudes del Sr. Vázquez que nos han decepcionado profundamente", afirman en el comunicado. Y explican que el líder del grupo había resuelto dejar de tocar durante unos meses para relanzarse con nuevos representantes, lo que a ellos los perjudicaba económicamente. "Durante ese periodo quedaríamos no solo sin trabajo sino también sin sustento, lo que constituyó claramente una declaración de despido", detallan.

"Vázquez no puede decir que nos fuimos por nuestra propia elección cuando la realidad es que nos obligaron a irnos", arremeten. Sobre el cierre de la misiva, llaman a Vázquez a la "reflexión": "Nunca es tarde para proceder bien con las personas que con lealtad y desde el inicio ayudamos a que su carrera fuera exitosa".

En entrevista con Sábado Show semanas atrás, Fer Vázquez afirmó que los músicos habían renunciado porque "no llegamos a un acuerdo económico y se quisieron ir. Además no se sentían cómodos en el grupo". "A ellos no les servía parar porque precisan seguir tocando. Yo podía compensarles de una manera los meses que vamos a parar pero ellos insistieron en que querían más", explicó.

Mirá el comunicado completo de los ex Rombai.

En relación a los dichos del Sr. Fernando Vázquez, los que no se condicen con la realidad, queremos dar nuestra versión de los hechos. Desde el mes de octubre ppdo. a la fecha se han sucedido una serie de actitudes del Sr. Vázquez que nos han decepcionado profundamente. En ese momento nos enteramos a través del Sr. Enrique Quinteros que el Sr. Vázquez había decidido unilateralmente suspender todos los toques contratados desde diciembre hasta febrero de este año inclusive. Acudimos a preguntarle al Sr. Vázquez la razón de esta decisión y nos dijo que se debía a un cambio de representante de la banda. Además nos anunció a algunos integrantes de la banda que durante ese periodo quedaríamos no solo sin trabajo sino también sin sustento, lo que constituyó claramente una declaración de despido para ese grupo. Más allá de los motivos que tenga para hacer los cambios discrepamos con su forma engañosa de proceder dejándonos expuestos y obligándonos a tomar la decisión de abandonar la banda que era algo que no queríamos. Comprendemos el comunicado emitido hace algunos días por la Banda Marama, el cual es consecuente con la realidad. Vázquez no puede decir que nos fuimos por nuestra propia elección cuando la realidad es que nos obligaron a irnos. Esperamos que este comunicado sirva para que se conozca la verdad y que el Sr. Vázquezreflexione. Nunca es tarde para proceder bien con las personas que con lealtad y desde el inicio ayudamos a que su carrera fuera exitosa. Y le deseamos que esos éxitos continúen ya que como productor y compositor nadie puede negar que es un virtuoso.



Los últimos 3 músicos que quedaban desde el comienzo de Rombai



Ramiro Caruso

Brian García

Nicolas Vellozo