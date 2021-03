El Gucci sobre la pandemia: "Para mí nos sembraron más miedo de lo que era"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo "Gucci" Serafini fue el invitado al espacio "Copiloto de lujo", conducido por Richard Galeano. En entrevista grabada el 13 de marzo, dio su controvertida visión sobre la pandemia. "Estoy más parado en la vereda de que el para mí nos sembraron más miedo de lo que era", dijo.

"No te ponés el tapabocas para cuidarte, te ponés el tapabocas para cumplir con la regla o con la norma, yo sigo mi vida más o menos normal", agregó.

Gucci contó que en los primeros meses pasó encerrado en su casa. "Hoy hace un año que no trabajamos. Si bien han salido cositas, no esto no es trabajar", consideró sobre el protocolo para espectáculos. Calificó algunas medidas como "terrajas".

"Pueda haber cien personas en el salón pero en el escenario pueden estar solo tres músicos. Eso es una terrajada", expresó.

Sobre el juicio en contra de Daniel Martínez, Christian Di Candia y Fabiana Goyeneche, opinó: "Me tengo fe de que voy a ganar. Las cosas pasaron de una sola manera". El músico inició un reclamo luego de que los dirigentes del Frente Amplio especularan con que Gucci tenía "denuncias" de acoso, algo que nunca fue formalizado más allá de versiones de redes sociales.

El músico pidió a los involucrados que se retractaran y pidieran disculpas, algo que no sucedió. Reclama 330.000 dólares por lucro cesante. "En realidad es un número que no tengo ni idea. Lo dejé en manos de los abogados", dijo.

Contó también que cuando se decidió a integrar la lista 890 del Frente Amplio, se habló de que fuera parte del departamento de Cultura de un eventual gobierno de la izquierda. "La idea era trabajar para jóvenes y pobres, que son mi público. Si yo soy un sarnoso", comentó.