El Gucci llama a la "cuarentena obligatoria voluntaria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El impacto del coronavirus en Uruguay tendrá resultados aún inciertos. A más de una semana de detectado el primer caso, no son pocos los actores que solicitan la cuarentena obligatoria, una medida tomada por varios países.

Entre los famosos que reclaman con más ahínco esta medida se encuentra Gustavo "Gucci" Serafini. El cantante de plena hizo varias publicaciones en ese sentido y este domingo compartió un video en Instagram para pedir "la cuarentena obligatoria voluntaria".



"Lamento ser reiterativo pero la gente inconciente insiste en ser reiterativa y salir a la calle, ir a la feria y a la rambla", asegura el músico en el video.

"Como ciudadano me veo en la necesidad de seguir peleado para generar conciencia.La discusión hoy en día es ¿por qué el gobierno no decreta la cuarentena obligatoria? Pero esto me lleva a mí a preguntarme: ya que no lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Decretemos la cuarentena obligatoria voluntaria. Sumate", concluye.