Griselda Siciliani le pidió a Adrián Suar que tenga "un acto ejemplificador" con Juan Darthés

Griselda Siciliani fue una de las primeras en hacer público su apoyo a Calu Rivero , luego de que la actriz decidiera contar que había sufrido acoso por parte de Juan Darthés durante las grabaciones de la telenovela Dulce amor. Y su apoyo no era uno más, no sólo por tratarse de una primera figura, sino también porque ella misma había trabajado con el acusado en la serie infanto-juvenil Patito Feo.



Por supuesto que la palabra de la protagonista de Sugar se convirtió de inmediato en una de las más buscadas. Ella, en un comienzo, eligió expresarse a través de las redes sociales, especialmente después de que Darthés se defendiera en la mesa de Mirtha Legrand. "No se puede juzgar a una mujer porque no pudo detener un acoso, y la mayoría de las veces no hay pruebas de la violencia... Sin pruebas igual es acoso, igual es violencia y el que lo sufrió tiene derecho a contarlo por lo menos para que estén atentas las nuevas compañeras #NoesNo", escribió en Twitter.



Días atrás, durante una entrevista televisiva, Siciliani volvió sobre el tema, aunque esta vez para hablar en primera persona de su experiencia junto al galán. "No la pasé genial con Darthés, pero prefiero no contar. Por eso apoyé a Calu teniendo un poco de información. No fui acosada. Sentí que apoyar desde mi lugar es algo justo. Cuando hablo de lugar de privilegio, digo que yo puedo elegir con quién trabajar. Tal vez Calu no y menos en ese momento", explicó en diálogo con Confrontados.

Ahora, la actriz volvió a cargar contra Darthés, esta vez en una nota con Intrusos. "Si una mujer dice que fue acosada, fue acosada. Es muy difícil contar que fuiste acosada como para decirlo sólo para joder", apuntó en relación a la nueva denuncia que recibió Darthés de parte de la actriz Anita Co. "Quien lo cuenta es alguien que pasó por mucho dolor y está haciendo un esfuerzo para exponer una situación y así poder ayudar a otras".



Además, Siciliani aseguró que siente mucha bronca cuando la gente pone en duda los testimonios de las mujeres que denuncian situaciones de acoso o abuso. "Pagué un precio por bancar a Calu, que es parecido al precio que pagaron ellas, y es que nos salieron a decir cosas horribles", admitió.



"No sufrí acoso, sufrí otro tipo de violencia", señaló en relación a su experiencia junto a Darthés. "El acoso es otra forma de violencia. Acoso no es que te quieren coger, es que te quieren demostrar el poder. Prefiero no contar anécdotas, creo que con decir esto ya es bastante. La pasé mal", dijo.



Finalmente, Siciliani reveló que Adrián Suar, su ex pareja, estaba al tanto de lo que había pasado con Darthés durante las grabaciones de Patito Feo. Y al ser consultada sobre una posible salida del actor de la tira Simona, fue contundente: "No tengo idea de lo que va a pasar, pero Adrián es un gran hombre. Es todo lo contrario a un hombre violento o a un acosador, entonces... No se, yo espero de él un acto ejemplificador, aunque sé que no le gusta ser el verdugo".