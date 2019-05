Griselda Siciliani: abre el Súper Bailando y la vinculan con un futbolista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La producción le dio todo lo que ella había pedido para aceptar la propuesta de participar en la pista más caliente de la tv rioplatense. Así y todo, no fue sencillo el debut Griselda Siciliani que tuvo la responsabiliad de abrir el concurso junto a su soñador, Nicolás Villalba, al compás de la música disco.

Culminada la performance de la actriz, que además es bailarina, el jurado no se mostró del todo conforme. Salvo Pampita que la calificó con un ocho y Flor Peña que tiene voto secreto, Siciliani no pudo convencer ni a Polino ni a De Brito que la calificaron con un cuatro.

Más allá de algunas críticas, Griselda fue sorprendida por el conductor de Los ánneles de la mañana, que le hizo una picante consulta sobre su vida personal.

“Para romper el hielo. ¿Estás soltera?”, le preguntó De Brito. “Sí, re soltera”, contestó Griselda. El periodista retrucó: “¿Y es cierto que saliste con el Pocho Lavezzi?”.

Sonriendo y con un gesto de sorprendida, la ex mujer de Adrián Suar lanzó un: “¿¡Quéeeee!?” No, no es cierto. Lo conozco, sí, es divino".

De Brito aclaró que la pregunta tenía que ver con que la ex del "Pocho", Yanina Screpante, había dicho que estaba convencida sobre el affaire entre Griselda y el futbolista.